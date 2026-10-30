السفارة التركية تحتفل بالذكرى الـ103 لتأسيس الجمهورية: تركيا تولي أهمية كبيرة للصداقة مع لبنان

أكد سفير تركيا مراد لوتين أن "تركيا وقفت ولا تزال إلى جانب في مواجهة التحديات التي يمر بها، وفي مساعيه لإنهاء العدوان والاحتلال "، مشدداً على أن بلاده تولي أهمية كبيرة للصداقة مع لبنان واستقراره وأمنه وازدهاره.

كلام لوتين جاء خلال حفل استقبال أقامه في فندق موفنبيك، لمناسبة العيد الـ103 لتأسيس الجمهورية التركية، في حضور نائب رئيس الحكومة طارق متري ممثلاً رؤساء الجمهورية جوزاف عون ومجلس النواب والحكومة نواف سلام، ووزراء الإعلام المحامي الدكتور بول مرقص، والسياحة لورا الخازن لحود، والشؤون الاجتماعية حنين السيد، والصحة الدكتور ركان ناصر الدين، ووزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكي، واللواء الركن يوسف حداد ممثلاً اللواء ميشال منسى وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.

وحضر أيضاً النواب وائل أبو فاعور ممثلاً الرئيس وليد جنبلاط، وإبراهيم منيمنة، وملحم خلف، وميشال معوض، وجيمي جبور، والأمين العام لتيار “المستقبل” أحمد ممثلاً رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، والمطران إلياس نصار، ومحافظ القاضي مروان عبود، والمديرة العامة لتلفزيون لبنان الدكتورة أليسار النداف، وفاعليات عسكرية ودبلوماسية ودينية.

بعد النشيدين الوطنيين اللبناني والتركي، استمع الحضور إلى رسالة مسجلة للرئيس رجب طيب أردوغان للمناسبة.

وفي كلمته، لفت السفير التركي إلى أن “إعلان الجمهورية في 29 تشرين الأول 1923 شكّل إحدى أهم المحطات في تاريخ تركيا”، مشيراً إلى أن “تأسيسها جاء نتيجة التضحيات والإصرار من أجل الاستقلال”.

وقال إن “تركيا تأسست دولة مستقلة ذات سيادة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك، وإن إرثه يواصل إلهام البلاد للتمسك بقيم السيادة الوطنية والديموقراطية والوحدة والسلام”، مستحضراً رسالة أتاتورك “السلام في الوطن، والسلام في العالم”، ومؤكداً أن أنقرة تساهم بشكل فاعل في جهود تحقيق الاستقرار والسلام العالميين.

وعن العلاقات مع لبنان، أشار إلى أن “البلدين يتشاركان روابط تاريخية وثقافية وإنسانية تمتد عبر قرون”، وأن “العام الحالي شهد اتصالات دبلوماسية مهمة تعكس التزام البلدين بتطوير علاقاتهما الثنائية”.

ولفت إلى استقبال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الحكومة نواف سلام في إسطنبول في 10 تموز الماضي، ورئيس الجمهورية جوزاف عون في زيارة رسمية إلى أنقرة في 30 من الشهر نفسه، فضلاً عن زيارات وزارية أخرى، مؤكداً أن “هذه الاتصالات رفيعة المستوى أظهرت التصميم المشترك على تعزيز التعاون الثنائي والعمل من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة”.