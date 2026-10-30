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لبنان

بعد تسجيل حالات مشتبه بها... وزارة الصحة تحذّر من داء تسببه اللحوم!

Lebanon 24
30-10-2026 | 04:59
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بعد تسجيل حالات مشتبه بها... وزارة الصحة تحذّر من داء تسببه اللحوم!
بعد تسجيل حالات مشتبه بها... وزارة الصحة تحذّر من داء تسببه اللحوم! photos 0
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل حالات مشتبه بإصابتها بداء التريشينيلا، مؤكدة إجراء تحقيقات وبائية وفحوص مخبرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مصادر العدوى واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأوضحت في بيان، أن "داء التريشينيلا مرض طفيلي ينتقل إلى الإنسان عبر تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيداً، ولا سيما لحوم الخنازير المصابة ومشتقاتها. ولا ينتقل المرض مباشرةً من شخص إلى آخر. وتتراوح فترة حضانة المرض من اسبوعين الى ٨ اسابيع بعد استهلاك الوجبة الملوثة". 
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وقالت: "تبدأ الأعراض عادةً باضطرابات هضمية تشمل الغثيان والإسهال وآلام البطن، وقد تتبعها حمى وآلام عضلية وتعب شديد وانتفاخ حول العينين. وفي الحالات الشديدة، قد تحدث مضاعفات تطال القلب والجهازين العصبي والتنفسي".

وفي هذا الإطار، دعت المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية التالية:

تجنّب تناول اللحوم النيئة أو غير المطهوة جيداً.

شراء اللحوم من مصادر موثوقة وخاضعة للرقابة.

عدم اعتبار التجميد أو التمليح أو التدخين وسائل مضمونة للقضاء على الطفيلي.

الالتزام بقواعد النظافة وسلامة الغذاء عند تحضير اللحوم.

مراجعة الطبيب عند ظهور أعراض مشتبهة بعد تناول لحوم نيئة أو غير مطهوة جيداً.⁠

وأكدت "أهمية التشخيص المبكر والعلاج المناسب للحد من المضاعفات".

وحذّرت "أصحاب المطاعم والملّاحم ومورّدي اللحوم من أي غش أو تلاعب بنوع اللحوم أو مصدرها أو صلاحيتها، مؤكدةً متابعة المخالفات بالتنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية المختصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".
 
 
 
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