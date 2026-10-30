دعم ألماني بأكثر من 6.6 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني

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زارت الوزيرة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ريم العبلي رادوفان مركز الدفاع المدني في التحويطة - بيروت، برفقة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإنابة ثائر الشريده.
وكان في استقبالهما المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش و80 عنصراً من مناطق لبنانية مختلفة.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الحكومة الألمانية قدّمت، عبر بنك التنمية الألماني، تمويلاً يتجاوز 6.6 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني وتجهيزه في مختلف المناطق اللبنانية.
ويشمل الدعم بناء وتجهيز مركزين في المنية والمنارة، وتأمين آليات إطفاء وسيارات إسعاف ومعدات إنقاذ وحماية شخصية وأدوات للعمل الميداني.
وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة الألمانية مناورة ميدانية وجالت في معرض للمعدات المموّلة من بلادها، واطلعت على دورها في رفع الجهوزية التشغيلية وتعزيز سلامة عناصر الإنقاذ والاستجابة للطوارئ.