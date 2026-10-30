دعم ألماني بأكثر من 6.6 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني

زارت للتعاون الاقتصادي والتنمية ريم العبلي رادوفان في التحويطة - ، برفقة نائب الممثل المقيم لبرنامج الإنمائي بالإنابة ثائر الشريده.

وكان في استقبالهما للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش و80 عنصراً من مناطق لبنانية مختلفة.

وأعلن أن قدّمت، عبر بنك التنمية الألماني، تمويلاً يتجاوز 6.6 ملايين دولار لتعزيز قدرات الدفاع المدني وتجهيزه في مختلف المناطق .

ويشمل الدعم بناء وتجهيز مركزين في والمنارة، وتأمين آليات إطفاء وسيارات إسعاف ومعدات إنقاذ وحماية شخصية وأدوات للعمل الميداني.

وخلال الزيارة، تابعت الوزيرة الألمانية مناورة ميدانية وجالت في معرض للمعدات المموّلة من بلادها، واطلعت على دورها في رفع الجهوزية التشغيلية وتعزيز سلامة عناصر الإنقاذ والاستجابة للطوارئ.