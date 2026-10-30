تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الفوعاني: لا رهان على الانتخابات الإسرائيلية وعودة الأهالي أولوية

Lebanon 24
30-10-2026 | 06:08
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الفوعاني: لا رهان على الانتخابات الإسرائيلية وعودة الأهالي أولوية
الفوعاني: لا رهان على الانتخابات الإسرائيلية وعودة الأهالي أولوية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذية في حركة "أمل" مصطفى الفوعاني أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية وتبدّل الحكومات لا يشكلان ضمانة لاستقرار المنطقة، لأن السياسات القائمة على الاحتلال والعدوان، بحسب قوله، لا تتغير بتغيّر الأحزاب والائتلافات.

وشدد الفوعاني، خلال ندوة سياسية، على أن المرحلة تتطلب حماية السلم الأهلي وتعزيز الوحدة الوطنية، داعياً إلى معالجة الخلافات بالحوار والاحتكام إلى المصلحة الوطنية.

ونوّه بدور رئيس مجلس النواب نبيه بري في إدارة التباينات وفتح قنوات التواصل، مؤكداً ضرورة الحفاظ على المؤسسات الدستورية والإدارية والأمنية والقضائية وتفعيلها تحت سقف القانون.

وفي ملف تداعيات العدوان، قال إن عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم تشكل أولوية وطنية وإنسانية، مطالباً بتأمين مقومات الصمود وإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات.

كما دعا إلى إطلاق ورشة وطنية شفافة لإعادة الإعمار بمشاركة الدولة والجهات المعنية والقطاع الخاص، بعيداً من الوعود والحسابات السياسية.

إقليمياً، رأى الفوعاني أن الاجتماع الأخير بين إيران وباكستان والسعودية وتركيا قد يشكل مدخلاً لتفاهمات جديدة، داعياً إلى تجاوز الاصطفافات وتعزيز التعاون وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان القوي": لا للرهان على انتخابات إسرائيل وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
"أطباء بلا حدود" تُحذّر: لا عودة لأهالي الجنوب من دون مياه
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رهان على إيجابيات لقاء ترامب - ماكرون ومخاوف لبنانية من "ترحيل "المفاوضات الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أولوية السلاح تؤجل قانون الانتخاب؟
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24

رئيس مجلس النواب نبيه بري

الإسرائيلي

نبيه بري

السعودية

إسرائيل

سعودي

المعن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-30
Lebanon24
13:34 | 2026-10-30
Lebanon24
13:13 | 2026-10-30
Lebanon24
12:08 | 2026-10-30
Lebanon24
12:06 | 2026-10-30
Lebanon24
11:59 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24