تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الزين: نعمل لحلول مستدامة للنفايات

Lebanon 24
30-10-2026 | 06:43
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الزين: نعمل لحلول مستدامة للنفايات
الزين: نعمل لحلول مستدامة للنفايات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدّدت وزيرة البيئة تمارا الزين على "ضرورة توجيه التمويل نحو حلول مستدامة لقطاع النفايات الصلبة، مع تفادي اللجوء إلى القروض"، مؤكدة "أنّ لبنان يحتاج إلى الخروج من دوّامة المعالجات الموقتة وكلفتها المتكررة وبناء خدمة تحد من الأعباء البيئية والمالية على المواطنين والدولة".
Advertisement

موقف الوزيرة الزين الزين جاء في خلال لقائها وفداً من البنك الدولي زارها في مكتبها في الوزارة ضمّ: مسؤولة قطاع البيئة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ماريا صرّاف، وأخصائية البيئة الأولى في البنك الدولي–لبنان لمياء منصور، لبحث دعم قطاع النفايات الصلبة وتعزيز التعاون في مكافحة حرائق الغابات.

في مستهلّ اللقاء، أعرب ممثلو البنك الدولي عن "تقديرهم للنقلة النوعية التي حقّقتها الوزارة"، مشيدين ب"الإصلاحات الجوهرية التي أنجزتها خلال شهور معدودة"، معتبرين "أن هذا التقدّم شكّل منطلقاً لاستعادة الثقة  وللبحث في سبل مواكبته بالدعم والتمويل وترجمته إلى مشاريع ملموسة".

وتناول اللقاء إعادة النظر في آليات حشد التمويل لقطاع النفايات، ولا سيما في المرحلة الانتقالية بين إقرار الإصلاحات وتنفيذها، وتعزيز التعاون لتطوير القطاع ودعم خطط الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة. 

وقد أكدت الوزيرة الزين على "أهمية تأمين الدعم اللازم لهذه المرحلة مع تفادي القروض وربط التمويل بخطة متكاملة تضمن استمرارية الخدمة".

واعتبرت "أنّ الاستثمار في القطاع لا يقتصر على إنشاء مرافق، بل يتطلّب ضمان تشغيلها وصيانتها، ضمن منظومة تبدأ بتخفيف النفايات وفرزها واسترداد ما يمكن الاستفادة منه واعادة التدوير والتثمين، وصولاً إلى المعالجة والتخلّص الآمن من المتبقيات، بما يعالج المشكلة ويحدّ من كلفتها على المدى الطويل".

واستكملت في اللقاء مناقشة مشروع مكافحة حرائق الغابات وآليات تنفيذه وسبل تعزيز التعاون لحماية الثروة الحرجية والحدّ من المخاطر البيئية عبر تمديد مدة المشروع وتمدد نطاقه الجغرافي ليشمل مناطق إضافية.

وتم الاتفاق على سبل متابعة التعاون مع البنك الدولي لترجمة الإصلاحات المنجزة إلى دعم وتمويل ومشاريع ملموسة، بما يتيح المضيّ في تنفيذ الخطط وتحويل الرؤى إلى خطوات عملية تخدم لبنان وبيئته.
مواضيع ذات صلة
سلام: كلفة الطاقة هي من أثقل الأعباء على الصناعيين ومعالجتها أولويّة لدينا ونعمل بكلّ طاقتنا على وضع حلول مستدامة لأزمة الطاقة
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين تتابع معالجة مكب أسرار: إجراءات فورية للحد من الأضرار والحل الدائم قيد التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاعلام: سيتم تخصيص جلسة لايجاد حلول لملف النفايات بناء على طلب الرئيس عون
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الزين: لا يحقّ لنا إضاعة فرص لبنان
lebanon 24
Lebanon24
30/10/2026 20:03:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المرحلة الانتقالية

الهيئة الوطنية

إدارة النفايات

الشرق الأوسط

البنك الدولي

شمال أفريقيا

أفريقيا

الوزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-10-30
Lebanon24
13:34 | 2026-10-30
Lebanon24
13:13 | 2026-10-30
Lebanon24
12:08 | 2026-10-30
Lebanon24
12:06 | 2026-10-30
Lebanon24
11:59 | 2026-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24