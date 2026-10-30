الراعي: ندين بشدّة الجريمة البشعة التي طالت الكاهن سمير ضو

صدر عن البطريرك الكاردينال الراعي البيان التالي:

"تلقّينا ببالغ الأسى وعميق الحزن نبأ مقتل ولدنا الخوري سمير ضو، من أبرشية ، في جريمة نكراء ألمّتنا أشد الألم، وأثارت في نفوسنا مشاعر الحزن والاستنكار.إننا، إذ ندين بشدة هذه الجريمة البشعة التي طالت كاهناً نذر حياته لخدمة الله والكنيسة، نرفع الصلاة إلى الرب يسوع، الكاهن الأزلي، أن يتقبّل نفسه في ملكوته السماوي، ويضمه إلى مصاف الكهنة الأبرار، ويمنحه راحة الأبرار ونور الحياة الذي لا ينطفئ.ونتقدّم بأصدق مشاعر التعزية والمواساة من سيادة أخينا المطران ، راعي أبرشية جبيل المارونية، ومن كهنة الأبرشية وأبنائها الرعايا التي خدمها الفقيد، ومن عائلته وذويه وأبناء بلدته، سائلين الله أن يسكب في قلوبهم بلسم عزائه، ويشدّدهم بإيمانهم ورجائهم بالقيامة.ونهيب بالسلطات الأمنية والقضائية المختصة أن تتابع التحقيقات بكل جدية وحزم، لكشف ملابسات هذه الجريمة، وجلاء حقيقتها، وتحديد المسؤولين عنها وسوقهم إلى العدالة، صوناً لكرامة الإنسان، وإحقاقاً للحق، ووضعاً لحدّ لكل تعدٍّ على حرمة الحياة البشرية.رحم الله ولدنا الخوري سمير ضو، وعوّض علينا بكهنة قديسين!".