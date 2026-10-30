توقيع مذكرة تفاهم بين المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وجامعة الروح القدس – الكسليك



Advertisement عون: "إن الحفاظ على هذا الإرث ليس مجرد عمل توثيقي، بل هو مسؤولية وطنية تسهم في صون تاريخ لبنان وتعزيز الوعي به، وتؤكد أهمية الجامعات ومؤسساتها العلمية والثقافية في بناء على أساس المعرفة واحترام الذاكرة الوطني".

كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر ، وفدا من جامعة الروح القدس- الكسليك برئاسة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، في اعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين لرئاسة الجمهورية، وجامعة الروح القدس، حول أرشفة العهود الرئاسية السابقة. اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان جامعة الروح القدس – الكسليك، تؤدي دوراً تربوياً وأكاديمياً ووطنياً مميزاً، لا يقتصر على إعداد الأجيال الشابة بالعلم والمعرفة، بل يمتد إلى الإسهام في حفظ هوية الثقافية وتراثه الفكري والتاريخي. وأضاف:"نقدّر عالياً ما تضطلع به مكتبة الجامعة من دور في صون الذاكرة الوطنية من خلال ما تحتضنه من أرشيف غني وثمين، يشمل وثائق ومحفوظات تعود إلى رؤساء الجمهورية في لبنان وشخصيات وطنية بارزة، بما يشكّل ثروة معرفية وتاريخية للأجيال الحاضرة والمستقبلية."عون: "إن الحفاظ على هذا الإرث ليس مجرد عمل توثيقي، بل هو مسؤولية وطنية تسهم في صون تاريخ لبنان وتعزيز الوعي به، وتؤكد أهمية الجامعات ومؤسساتها العلمية والثقافية في بناء على أساس المعرفة واحترام الذاكرة الوطني".كلام رئيس الجمهورية جاء في خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر ، وفدا من جامعة الروح القدس- الكسليك برئاسة رئيس الجامعة الأب البروفسور جوزف مكرزل، في اعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين لرئاسة الجمهورية، وجامعة الروح القدس، حول أرشفة العهود الرئاسية السابقة.

توقيع المذكرة

وكان حفل التوقيع تم قبل ظهر اليوم في المديرية العامة لرئاسة الجمهورية، حيث وقع مديرها العام الدكتور أنطوان شقير مع رئيس الجامعة الاب مكرزل، في حضور وفد من الجامعة، والمديرين العامين في الرئاسة وعدد من المستشارين.

كلمة د. شقير



"أولئك الذين لا يستطيعون تذكّر الماضي محكوم عليهم بتكراره"، كما يقول الفيلسوف والمؤرخ جورج سانتايانا.

الأب رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الدكتور جوزيف مكرزل والأب رئيس مكتبة الجامعة الدكتور فادي كميد،

زميلاتي زملائي،

إنّ التاريخ ليس مجرد سجلّ للأحداث التي مضت، بل هو ذاكرة الوطن، ومرآة مؤسساته، ومرجع الأجيال لفهم مسيرة الدولة وتطورها.

ومن هذا المنطلق، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الروح القدس – الكسليك، في إطار مشروع أرشفة العهود الرئاسية السابقة، ليشكّل خطوة مهمة في سبيل صون الذاكرة الرئاسية ، وحفظ الوثائق والمراجع التي توثّق مراحل أساسية من تاريخ الجمهورية اللبنانية.

ولعلّ ما يضاعف أهمية هذا المشروع هو أنّ الوثائق العائدة إلى العهود الرئاسية السابقة لم تُحفظ جميعها في القصر ، سواء بسبب عدم توثيقها وأرشفتها في حينه، أو بسبب غياب أي أثر لها.

وللأسف، فإنّ الظروف الاستثنائية والحروب التي مرّ بها لبنان، وما تعرّض له القصر الجمهوري من أحداث واستهدافات، كان آخرها في العام 1990، أدّت إلى فقدان وضياع جزء كبير من الوثائق التي كانت تشكّل ذاكرة الرئاسة اللبنانية.

وفي هذا السياق، أودّ الإشارة إلى أنّنا، وضمن المشاريع والمبادرات التي أطلقناها منذ العام 2011، بادرنا إلى تكوين أرشيف للعهود الرئاسية السابقة، إدراكاً منا لأهمية هذا الإرث وضرورة الحفاظ عليه.

إلا أنّنا لم نتمكّن من استكمال هذه المبادرة، بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد، وانشغالنا بمواجهة تحدياتها، إضافة إلى افتقارنا إلى الخبرات والاختصاصات اللازمة في مجال الأرشفة التاريخية والمؤسساتية.

من هنا، جاء تعاوننا مع جامعة الروح القدس – الكسليك، هذه الجامعة العريقة التي تربطني بها علاقة اعتزاز خاصة، إذ كان لي الشرف أن أكون من طلابها، ولاحقاً من أساتذتها.

إنّ هذا التعاون ليس مجرد اتفاق بين مؤسستين، بل هو شراكة مع مؤسسة أكاديمية أعرفها وأعتز بتاريخها ودورها العلمي والوطني.

كما أنّ جامعة الروح القدس – الكسليك سبق أن بادرت إلى تجميع أرشيف لرؤساء سابقين وشخصيات تاريخية في الحياة اللبنانية، وهي مبادرة نحيّيها ونقدّرها عالياً.

وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشادة بالأب الرئيس الدكتور جوزيف مكرزل، الذي سبق وتولّى مسؤولية رئاسة مكتبة الجامعة، وبالدور الذي أدّاه في هذا المجال، كما نحيّي الأب الرئيس فادي كميد، الذي يتولى اليوم هذه المسؤولية، وهو خير خلف لخير سلف.

وإنّني على ثقة بأنّ الأب الرئيس فادي كميد بخبرته في هذا المجال سيعمل على تطوير هذا المشروع المشترك، والبناء على ما تحقق سابقاً، ليصبح مرجعاً أساسياً للأبحاث التاريخية والسياسية والمؤسساتية، مستنداً إلى أسس علمية رصينة وإلى أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق وإتاحتها.

إنّ هدفنا لا يقتصر على جمع الوثائق المتوافرة وأرشفتها، بل يتجاوز ذلك إلى استعادة ما أمكن من الذاكرة الرئاسية اللبنانية، وبناء أرشيف مؤسساتي موثوق يكون في خدمة موظفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والباحثين والأكاديميين والطلاب والأجيال القادمة.

ولضمان حسن تنفيذ هذا المشروع واستمراريته، سنخصّص فريق عمل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لمتابعته، برئاسة مدير عام فرع الأمانة العامة، العميد إيلي مينا، بالتنسيق مع مكتب الاعلام ودائرة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وتحت إشرافي المباشر، حيث سأكون متابعاً عن كثب لمراحل إنجازه، حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجّه بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على دعمه لهذه المبادرة، إذ كان الداعم الأول لتوقيع هذه الاتفاقية، عندما عرضتها عليه، انطلاقاً من إيمانه بأنّ حفظ الذاكرة الرئاسية والأرشفة المؤسساتية يشكّلان ركناً أساسياً من أركان العمل المؤسساتي، ومسؤولية الدولة تجاه تاريخها وأجيالها.

إنّ توقيع هذه المذكرة اليوم هو بداية لمسار نأمل أن يكون مستداماً، وأن يساهم في صون إرث الرئاسة اللبنانية ووضعه في خدمة المعرفة والبحث العلمي.

فالمؤسسات لا تُبنى فقط بما تقوم به في الحاضر، بل أيضاً بما تحفظه من إرث الماضي، وبما تتركه للأجيال القادمة من ذاكرة موثّقة ومرجعيات موثوقة.

أشكركم جميعاً، وأخصّ بالشكر جامعة الروح القدس – الكسليك، إدارةً وأكاديميين، على تعاونهم ومساهمتهم في هذا المشروع الوطني، آملاً أن يشكّل توقيع هذه المذكرة بداية لشراكة مثمرة تليق بتاريخ لبنان ورئاسة الجمهورية." وفي مستهل حفل التوقيع، ألقى الدكتور شقير الكلمة التالية:"أولئك الذين لا يستطيعون تذكّر الماضي محكوم عليهم بتكراره"، كما يقول الفيلسوف والمؤرخ جورج سانتايانا.الأب رئيس جامعة الروح القدس الكسليك الدكتور جوزيف مكرزل والأب رئيس مكتبة الجامعة الدكتور فادي كميد،زميلاتي زملائي،إنّ التاريخ ليس مجرد سجلّ للأحداث التي مضت، بل هو ذاكرة الوطن، ومرآة مؤسساته، ومرجع الأجيال لفهم مسيرة الدولة وتطورها.ومن هذا المنطلق، يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الروح القدس – الكسليك، في إطار مشروع أرشفة العهود الرئاسية السابقة، ليشكّل خطوة مهمة في سبيل صون الذاكرة الرئاسية ، وحفظ الوثائق والمراجع التي توثّق مراحل أساسية من تاريخ الجمهورية اللبنانية.ولعلّ ما يضاعف أهمية هذا المشروع هو أنّ الوثائق العائدة إلى العهود الرئاسية السابقة لم تُحفظ جميعها في القصر ، سواء بسبب عدم توثيقها وأرشفتها في حينه، أو بسبب غياب أي أثر لها.وللأسف، فإنّ الظروف الاستثنائية والحروب التي مرّ بها لبنان، وما تعرّض له القصر الجمهوري من أحداث واستهدافات، كان آخرها في العام 1990، أدّت إلى فقدان وضياع جزء كبير من الوثائق التي كانت تشكّل ذاكرة الرئاسة اللبنانية.وفي هذا السياق، أودّ الإشارة إلى أنّنا، وضمن المشاريع والمبادرات التي أطلقناها منذ العام 2011، بادرنا إلى تكوين أرشيف للعهود الرئاسية السابقة، إدراكاً منا لأهمية هذا الإرث وضرورة الحفاظ عليه.إلا أنّنا لم نتمكّن من استكمال هذه المبادرة، بسبب الظروف الصعبة التي مرّت بها البلاد، وانشغالنا بمواجهة تحدياتها، إضافة إلى افتقارنا إلى الخبرات والاختصاصات اللازمة في مجال الأرشفة التاريخية والمؤسساتية.من هنا، جاء تعاوننا مع جامعة الروح القدس – الكسليك، هذه الجامعة العريقة التي تربطني بها علاقة اعتزاز خاصة، إذ كان لي الشرف أن أكون من طلابها، ولاحقاً من أساتذتها.إنّ هذا التعاون ليس مجرد اتفاق بين مؤسستين، بل هو شراكة مع مؤسسة أكاديمية أعرفها وأعتز بتاريخها ودورها العلمي والوطني.كما أنّ جامعة الروح القدس – الكسليك سبق أن بادرت إلى تجميع أرشيف لرؤساء سابقين وشخصيات تاريخية في الحياة اللبنانية، وهي مبادرة نحيّيها ونقدّرها عالياً.وفي هذا السياق، لا بدّ من الإشادة بالأب الرئيس الدكتور جوزيف مكرزل، الذي سبق وتولّى مسؤولية رئاسة مكتبة الجامعة، وبالدور الذي أدّاه في هذا المجال، كما نحيّي الأب الرئيس فادي كميد، الذي يتولى اليوم هذه المسؤولية، وهو خير خلف لخير سلف.وإنّني على ثقة بأنّ الأب الرئيس فادي كميد بخبرته في هذا المجال سيعمل على تطوير هذا المشروع المشترك، والبناء على ما تحقق سابقاً، ليصبح مرجعاً أساسياً للأبحاث التاريخية والسياسية والمؤسساتية، مستنداً إلى أسس علمية رصينة وإلى أحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الأرشفة وحفظ الوثائق وإتاحتها.إنّ هدفنا لا يقتصر على جمع الوثائق المتوافرة وأرشفتها، بل يتجاوز ذلك إلى استعادة ما أمكن من الذاكرة الرئاسية اللبنانية، وبناء أرشيف مؤسساتي موثوق يكون في خدمة موظفي المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والباحثين والأكاديميين والطلاب والأجيال القادمة.ولضمان حسن تنفيذ هذا المشروع واستمراريته، سنخصّص فريق عمل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية لمتابعته، برئاسة مدير عام فرع الأمانة العامة، العميد إيلي مينا، بالتنسيق مع مكتب الاعلام ودائرة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وتحت إشرافي المباشر، حيث سأكون متابعاً عن كثب لمراحل إنجازه، حرصاً على تحقيق الأهداف المرجوة منه.ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتوجّه بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على دعمه لهذه المبادرة، إذ كان الداعم الأول لتوقيع هذه الاتفاقية، عندما عرضتها عليه، انطلاقاً من إيمانه بأنّ حفظ الذاكرة الرئاسية والأرشفة المؤسساتية يشكّلان ركناً أساسياً من أركان العمل المؤسساتي، ومسؤولية الدولة تجاه تاريخها وأجيالها.إنّ توقيع هذه المذكرة اليوم هو بداية لمسار نأمل أن يكون مستداماً، وأن يساهم في صون إرث الرئاسة اللبنانية ووضعه في خدمة المعرفة والبحث العلمي.فالمؤسسات لا تُبنى فقط بما تقوم به في الحاضر، بل أيضاً بما تحفظه من إرث الماضي، وبما تتركه للأجيال القادمة من ذاكرة موثّقة ومرجعيات موثوقة.أشكركم جميعاً، وأخصّ بالشكر جامعة الروح القدس – الكسليك، إدارةً وأكاديميين، على تعاونهم ومساهمتهم في هذا المشروع الوطني، آملاً أن يشكّل توقيع هذه المذكرة بداية لشراكة مثمرة تليق بتاريخ لبنان ورئاسة الجمهورية."

كلمة الأب مكرزل

ثم ألقى الأب مكرزل كلمة لفت فيها الى ان توقيع المذكرة، قد يعتبره البعض ترفاً فكرياً، في ظل ما يجري في لبنان، ولكن في الحقيقة، وفي مواجهة الذين يشككون اليوم بهوية الوطن، او ينادون بهويات متعددة، فإن أرشيف رئاسة الجمهورية هو الجواب، لأنه ذاكرة الوطن للذين يريدون الوطن.

واعتبر ان سيادة الوطن تقوم على تضحيات البشر والمؤسسات، وعلى الحبر الذي يحفظ الذاكرة. وقال : "نحن الى جانب رئيس الجمهورية في التضحيات التي يقوم بها من اجل الحفاظ على هوية الوطن وذاكرته. لذلك اتفاقنا اليوم هو اتفاق سيادة بامتياز، واتفاق مؤسساتي يؤكد على إمكانية الشراكة بين المؤسسات الخاصة والدولة. وهو أيضا اتفاق اكاديمي، سيتيح في المستقبل الاطلاع على ذاكرة الوطن الحقيقية."

شلالا

وعرض رئيس مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية رفيق شلالا للخطوات العملية التي رافقت جمع أرشيف الرؤساء خلال الأعوام الماضية، وما تم إنجازه في هذا المجال من خلال جمع معلومات عن الرؤساء السابقين، وصور لأهم الاحداث في عهودهم، وذلك من مختلف المصادر العائلية والإعلامية والرسمية والاجتماعية، منوها بالتجاوب الذي ابدته الجهات التي ساهمت في توفير المعلومات التوثيقية المطلوبة.