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لبنان

بدءاً من يوم غدّ... هكذا سيُصبح الطقس

Lebanon 24
30-10-2026 | 07:42
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة : ينحسر المنخفض الجوي عن الحوض الشرقي للمتوسط، تدريجا، اعتبارا من ظهر اليوم الجمعة مع بقاء بعض التقلبات المحلية حتى صباح يوم غد السبت، حيث يستقر الطقس مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.

معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بيروت 21 و 29 درجة، طرابلس بين 20 و 28 درجة، زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان

الجمعة:

غائم إلى غائم جزئياً مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة، يتكون الضباب على المرتفعات تهطل أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد، يتخللها انفراجات واسعة خلال النهار.
 
السبت:

غائم إجمالا بسحب مرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، وضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية.

الاحد:

غائم جزئياً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.

الاثنين:

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة حيث تتخطى معدلاتها على الساحل كما تنشط الرياح ليلا.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 28 درجة، فوق الجبال من 12 الى 23 درجة، في الداخل من 13 الى 22 درجة.

- الرياح السطحية جنوبية غربية ، بين 10 و 30كم/س.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80 %

-حال البحر : مائج، حرارة سطح الماء:26 درجة 

- الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.
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المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

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العامة للطيران

الحوض الشرقي

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