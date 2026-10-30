وزير الصحة أكّد وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش

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وقع العامة الدكتور ركان ورئيس رابطة "كاريتاس " الأب سمير غاوي والعميد روبير شختورة ممثلا رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني البشراوي، إتفاقية تعاون تقضي بضم مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى عين إبل إلى الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بحيث يتم تأمين الأدوية الأساسية واللقاحات والمستلزمات الطبية والصحية والحاجات الصحية الطارئة والأولويات الميدانية بما يضمن استمرارية الخدمات وحسن توزيع الموارد.حضر الحفل رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في الدكتورة رنده ووفد من "كاريتاس" ضم رئيسة قسم الصحة سيندي حاكمة والمسؤول الطبي الدكتور حبيب عطالله.ناصر الدينوأكد وزير الصحة "وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش، حيث تعاني المنطقة من واقع صعب جدا، والوصول إليها من خلال القوافل شديد التعقيد، وهو ما يهدد عمليات معالجة المرضى وإنقاذهم". وأشار الى أن "هذه الإتفاقية تشكل حلا منطقيا بالتعاون بين الوزارة والجيش وكاريتاس من أجل تعزيز مركز الرعاية الصحية الأولية الموجود في مستشفى إبل وتطوير خدماته وقدراته"، مؤكدا أن "الوزارة لن تألو جهدا في تأمين كل ما هو مطلوب لتعزيز المركز من حيث الدواء والمستلزمات والمعدّات وغير ذلك".غاويبدوره، شكر غاوي وزير الصحة على ما "أظهره من تعاون لتقديم التسهيلات في سبيل تعزيز مركز الرعاية في إبل"، مؤكدا أن "ما تقوم به العامة في سبيل دعم والصامدين من أهالي الجنوب يشكل نقطة مضيئة"، واضعا "كاريتاس بتصرف الوزارة للمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة".شختورةوشكر شختورة باسم ورئيس الطبابة العسكرية، الوزارة على تعاونها وكاريتاس، آملا "المضي قدما في هذا التعاون لما فيه خير الأهالي".