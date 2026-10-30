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لبنان

وزير الصحة أكّد وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش

Lebanon 24
30-10-2026 | 10:42
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وزير الصحة أكّد وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش
وزير الصحة أكّد وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش photos 0
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 وقع وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين ورئيس رابطة "كاريتاس لبنان" الأب سمير غاوي والعميد روبير شختورة ممثلا رئيس الطبابة العسكرية العميد الإداري داني البشراوي، إتفاقية تعاون تقضي بضم مركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى عين إبل قضاء بنت جبيل إلى الشبكة الوطنية للرعاية الصحية الأولية، بحيث يتم تأمين الأدوية الأساسية واللقاحات والمستلزمات الطبية والصحية والحاجات الصحية الطارئة والأولويات الميدانية بما يضمن استمرارية الخدمات وحسن توزيع الموارد.
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حضر الحفل رئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة العامة الدكتورة رنده حمادة ووفد من "كاريتاس" ضم رئيسة قسم الصحة سيندي حاكمة والمسؤول الطبي الدكتور حبيب عطالله.

ناصر الدين 

وأكد وزير الصحة "وجوب تقديم الدعم للأهالي الصامدين في دبل وعين إبل ورميش، حيث تعاني المنطقة من واقع صعب جدا، والوصول إليها من خلال القوافل شديد التعقيد، وهو ما يهدد عمليات معالجة المرضى وإنقاذهم". وأشار الى أن "هذه الإتفاقية تشكل حلا منطقيا بالتعاون بين الوزارة والجيش وكاريتاس من أجل تعزيز مركز الرعاية الصحية الأولية الموجود في مستشفى إبل وتطوير خدماته وقدراته"، مؤكدا أن "الوزارة لن تألو جهدا في تأمين كل ما هو مطلوب لتعزيز المركز من حيث الدواء والمستلزمات والمعدّات وغير ذلك".

غاوي 

بدوره، شكر غاوي وزير الصحة على ما "أظهره من تعاون لتقديم التسهيلات في سبيل تعزيز مركز الرعاية في إبل"، مؤكدا أن "ما تقوم به وزارة الصحة العامة في سبيل دعم النازحين والصامدين من أهالي الجنوب يشكل نقطة مضيئة"، واضعا "كاريتاس بتصرف الوزارة للمزيد من التعاون في المرحلة المقبلة".

شختورة 

وشكر شختورة باسم قيادة الجيش ورئيس الطبابة العسكرية، الوزارة على تعاونها وكاريتاس، آملا "المضي قدما في هذا التعاون لما فيه خير الأهالي".
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