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لبنان

بعد جمع عيّنات من زيت الزيتون في الجنوب... وزارة الزراعة تُعلن النتائج

Lebanon 24
30-10-2026 | 11:16
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بعد جمع عيّنات من زيت الزيتون في الجنوب... وزارة الزراعة تُعلن النتائج
بعد جمع عيّنات من زيت الزيتون في الجنوب... وزارة الزراعة تُعلن النتائج photos 0
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أعلنت وزارة الزراعة أنّ نتائج الفحوص التي أجرتها مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) على 20 عيّنة مباشرة من معاصر في محافظة النبطية جاءت مطمئنة، وأظهرت مطابقة العيّنات الواردة في التقرير لمواصفة "ليبنور" الخاصة بزيت الزيتون
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وكانت اللجان الفنية في الوزارة قد جمعت العيّنات مباشرةً من المعاصر، وفق توزيع جغرافي شمل أقضية النبطية وحاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل، وأحالتها إلى مختبرات المصلحة لإجراء الفحوص اللازمة.

وشملت عملية جمع العيّنات معاصر في بلدات حاصبيا، ومرجعيون، ودير ميماس، وأنصار، والدوير، وعبا، وياطر، وكفرا، وبرعشيت، وصفد البطيخ، وقلاويه، ومجدل سلم، وقعقعية الجسر، وفرون.

وأكدت الوزارة "أنّ هذه النتائج تعزّز الثقة بزيت الزيتون في المناطق المشمولة بالفحص، وتوفّر للمزارعين وأصحاب المعاصر والمستهلكين معطيات علمية مطمئنة بشأن العيّنات التي خضعت للتحليل".

ودعت الوزارة إلى دعم مزارعي الجنوب والإنتاج الزراعي الوطني من خلال استهلاك زيت الزيتون اللبناني، تحت شعار: "لنستهلك زيت الزيتون اللبناني، ولنُبقِ خيرات أرضنا على موائدنا".
 
 
 
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