بعد جمع عيّنات من زيت الزيتون في الجنوب... وزارة الزراعة تُعلن النتائج

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أعلنت أنّ نتائج الفحوص التي أجرتها مختبرات مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية (LARI) على 20 عيّنة مباشرة من معاصر في جاءت مطمئنة، وأظهرت مطابقة العيّنات الواردة في التقرير لمواصفة "ليبنور" الخاصة بزيت .وكانت اللجان الفنية في الوزارة قد جمعت العيّنات مباشرةً من المعاصر، وفق توزيع جغرافي شمل أقضية وحاصبيا ومرجعيون وبنت ، وأحالتها إلى مختبرات المصلحة لإجراء الفحوص اللازمة.وشملت عملية جمع العيّنات معاصر في بلدات ، ومرجعيون، ودير ميماس، وأنصار، والدوير، وعبا، وياطر، وكفرا، وبرعشيت، وصفد البطيخ، وقلاويه، ومجدل سلم، وقعقعية ، وفرون.وأكدت الوزارة "أنّ هذه النتائج تعزّز الثقة بزيت الزيتون في المناطق المشمولة بالفحص، وتوفّر للمزارعين وأصحاب المعاصر والمستهلكين معطيات علمية مطمئنة بشأن العيّنات التي خضعت للتحليل".ودعت الوزارة إلى دعم مزارعي الجنوب والإنتاج الزراعي الوطني من خلال استهلاك زيت الزيتون اللبناني، تحت شعار: "لنستهلك زيت الزيتون اللبناني، ولنُبقِ خيرات أرضنا على موائدنا".