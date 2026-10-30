وزاة الطاقة: جولة مباحثات رابعة مع قطر الأسبوع المقبل في بيروت

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أعلن لوزير الطاقة والمياه في بيان، أن "المباحثات تتواصل مع الجانب في شأن المقترح المقدّم لبرنامج الطاقة المتكامل في . وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان في والثالثة عقدت هذا الأسبوع في . وتناولت هذه الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح، حيث أُحرز تقدّما في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ".وقال: "من المقرّر عقد جولة من الاجتماعات في بيروت الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لاعلان النوايا (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، سيتمّ عرضها على للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقًا للأصول، مع ان الحلول قيد البحث لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة الآن ، ومنها تسديد القطاع العام لفواتيره وتأمين تمويل الإعفاءات وتصليحات الحرب في الجنوب".