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لبنان

وزاة الطاقة: جولة مباحثات رابعة مع قطر الأسبوع المقبل في بيروت

Lebanon 24
30-10-2026 | 11:58
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وزاة الطاقة: جولة مباحثات رابعة مع قطر الأسبوع المقبل في بيروت
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أعلن المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه جو الصدي في بيان، أن "المباحثات تتواصل مع الجانب القطري في شأن المقترح المقدّم لبرنامج الطاقة المتكامل في لبنان. وقد عُقدت حتى الآن ثلاث جولات من الاجتماعات، اثنتان في بيروت والثالثة عقدت هذا الأسبوع في الدوحة. وتناولت هذه الاجتماعات الجوانب القانونية والتجارية والمالية والتقنية للمقترح، حيث أُحرز تقدّما في تقريب وجهات النظر وتوضيح الإطار المقترح للتنفيذ".
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وقال: "من المقرّر عقد جولة رابعة من الاجتماعات في بيروت الأسبوع المقبل، لاستكمال المباحثات بهدف التوصّل إلى صيغة نهائية لاعلان النوايا (LOI). وعند التوصّل إلى هذه الصيغة، سيتمّ عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها، بما يتيح المباشرة بالخطوات اللاحقة وفقًا للأصول، مع العلم ان الحلول قيد البحث لا تحل مكان الإجراءات العاجلة المطلوبة الآن ، ومنها تسديد القطاع العام لفواتيره وتأمين تمويل الإعفاءات وتصليحات الحرب في الجنوب".

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