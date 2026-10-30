بعد اكتشاف "طفيلي" داخل اللحوم... مطعم في وسط بيروت يُقفل مجدداً

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أصدر محافظ القاضي قراراً بإعادة إقفال مطعم "ناديني" في بصورة احترازية ومؤقتة، بعدما أثبتت فحوص مخبرية وجود طفيلي الشعرينة الحلزونية (Trichinella spiralis) في إحدى عينات اللحوم المأخوذة من المطعم.وأفادت في بأن القرار، الصادر بتاريخ 30 تشرين الأول 2026، جاء استناداً إلى تقرير مختبر الصحة الحيوانية التابع لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، الذي أكد وجود الطفيلي، ما يشكّل خطراً جدياً على السلامة الغذائية والصحة العامة.وأوضح القرار أن رفع الأختام سابقاً عن صالة المطعم لم يكن بمثابة إذن باستئناف نشاطه، مشيراً إلى أن النتائج المخبرية الجديدة استدعت اتخاذ تدابير احترازية إضافية.وقضى القرار بإقفال المطعم بكامل أقسامه ومنع استئناف العمل فيه إلى حين إزالة أسباب الخطر، وإجراء الكشوفات والفحوص اللازمة للتأكد من استيفائه الشروط الصحية، على أن تصدر الموافقة على إعادة تشغيله بقرار رسمي.وأكدت البلدية أن مصلحة المسالخ، بمؤازرة فوج حرس مدينة بيروت، نفّذت قرار المحافظ وأعادت إقفال المطعم بالشمع الأحمر.