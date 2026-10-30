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لبنان

سلام تابع ملفّي مطار القليعات و"سوليدير".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
30-10-2026 | 14:27
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سلام تابع ملفّي مطار القليعات وسوليدير.. إليكم التفاصيل
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ترأّس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، في السراي الحكومي الكبير، اجتماعين خُصّصا لمتابعة ملفّي إعادة تشغيل مطار القليعات وتمديد عمل شركة "سوليدير".

وبحث الاجتماع الأول، الذي حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمؤسسة مطار بيروت الدولي محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة "سكاي لاونج سيرفيسز" زياد المنلا، ورئيس شركة "طيران مدى" أحمد الحاج، التحضيرات اللازمة لبدء العمل في مطار القليعات.

وفي الاجتماع الثاني، بحث سلام مع اللجنة الوزارية المكلّفة بمتابعة ملف شركة "سوليدير"، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة "سوليدير" ناصر الشماع وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، مضمون الكتاب الذي وجّهته الحكومة سابقاً إلى الشركة بشأن طلب تمديد مدتها.

وأكدت الحكومة، في كتابها، أن أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تراعي المصلحة العامة، وأن يكون مرتبطاً بالتزامات محددة، أبرزها استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، ولا سيما الواجهة البحرية وساحة الشهداء والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.

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رئيس مجلس الوزراء

رئيس مجلس الإدارة

اللجنة الوزارية

اللجنة الوزاري

مجلس الإدارة

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