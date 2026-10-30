سلام تابع ملفّي مطار القليعات وسوليدير.. إليكم التفاصيل

ترأّس نواف سلام، في السراي الحكومي الكبير، اجتماعين خُصّصا لمتابعة ملفّي إعادة تشغيل مطار القليعات وتمديد عمل شركة "سوليدير".

وبحث الاجتماع الأول، الذي حضره وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس والمدير العام لمؤسسة الدولي محمد شاتيلا، ورئيس مجلس إدارة شركة "سكاي لاونج سيرفيسز" زياد المنلا، ورئيس شركة "طيران مدى" أحمد الحاج، التحضيرات اللازمة لبدء العمل في مطار القليعات.

وفي الاجتماع الثاني، بحث سلام مع المكلّفة بمتابعة ملف شركة "سوليدير"، بحضور الدكتور طارق متري، ووزراء المالية ياسين جابر، والثقافة غسان سلامة، والاقتصاد والتجارة عامر البساط، والأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد علي قباني، إلى جانب رئيس مجلس إدارة شركة "سوليدير" ناصر الشماع وعدد من أعضاء مجلس إدارتها، مضمون الكتاب الذي وجّهته الحكومة سابقاً إلى الشركة بشأن طلب تمديد مدتها.

وأكدت الحكومة، في كتابها، أن أي تمديد يجب أن يستند إلى أسس واضحة تراعي المصلحة العامة، وأن يكون مرتبطاً بالتزامات محددة، أبرزها استكمال المشاريع والمرافق العامة التي لم تُنجز بعد، ولا سيما الواجهة البحرية وساحة والمساحات العامة والمواقع الثقافية والتراثية.

