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لبنان

تغيّر لافت في لون مياه الليطاني... ماذا يحدث؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
30-10-2026 | 19:45
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تغيّر لافت في لون مياه الليطاني... ماذا يحدث؟
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سُجّل تدهور في نوعية المياه في الحوض الأدنى لنهر الليطاني، بعدما رُصد تغيّر واضح في لونها إلى الأسود والأحمر في عدد من المواقع الجنوبية، وصولاً إلى سدّ الزرارية التحويلي.
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وأثار هذا التغيّر مخاوف من تداعيات بيئية وصحية، ولا سيما أن مياه المنطقة تُستخدم في مشاريع الري وتأمين مياه الشفة، ما يجعل أي تلوث محتمل فيها تهديداً مباشراً للسلامة العامة والأمن المائي والزراعي.

وفي هذا السياق، باشرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني أخذ عينات من المياه وإخضاعها للفحوص المخبرية، بهدف تحديد طبيعة المواد الملوّثة ومصادرها، والتحقق مما إذا كان تغيّر اللون مرتبطاً بالتفجيرات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في المنطقة، أو ناتجا عن أعمال تلويث متعمّدة.

وحذرت المصلحة من خطورة التداعيات المحتملة لهذا التدهور، داعية الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التحرك لحماية النهر وموارده المائية، وتوثيق الأضرار ومنع تفاقمها.
المصدر: خاص "لبنان24"
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