تغيّر لافت في لون مياه الليطاني... ماذا يحدث؟

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سُجّل تدهور في نوعية المياه في الحوض الأدنى لنهر ، بعدما رُصد تغيّر واضح في لونها إلى الأسود والأحمر في عدد من المواقع الجنوبية، وصولاً إلى سدّ التحويلي.وأثار هذا التغيّر مخاوف من تداعيات بيئية وصحية، ولا سيما أن مياه المنطقة تُستخدم في مشاريع وتأمين مياه الشفة، ما يجعل أي تلوث محتمل فيها تهديداً مباشراً للسلامة العامة والأمن المائي والزراعي.وفي هذا السياق، باشرت أخذ عينات من المياه وإخضاعها للفحوص المخبرية، بهدف تحديد طبيعة المواد الملوّثة ومصادرها، والتحقق مما إذا كان تغيّر اللون مرتبطاً بالتفجيرات التي ينفذها الجيش في المنطقة، أو ناتجا عن أعمال تلويث متعمّدة.وحذرت المصلحة من خطورة التداعيات المحتملة لهذا التدهور، داعية الجهات المعنية والمنظمات الدولية إلى التحرك لحماية النهر وموارده المائية، وتوثيق الأضرار ومنع تفاقمها.