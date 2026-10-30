أبي المنى في عين وزين.. تدشين جهاز طبي متطور

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شارك شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في حفل تدشين جهاز جديد للتصوير بالرنين المغناطيسي من طراز "Siemens MAGNETOM Flow.Neo 1.5 Tesla" في مؤسسة "عين وزين ميديكال فيليدج"، مقدّم من صندوق قطر للتنمية.وأُقيم الحفل برعاية ، وحضور رئيس "اللقاء " النائب تيمور ، والسفير لدى الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني، وممثل العامة للوزارة الدكتور وئام أبو حمدان، إلى جانب عدد من النواب والشخصيات.وبعد كلمات أُلقيت للمناسبة، جرى قص شريط الافتتاح والاطلاع على الجهاز الجديد، فيما هنّأ أبي المنى القائمين على المؤسسة بهذا الإنجاز، وتفقّد عدداً من المرضى، بينهم مصابون من حاصبيا تعرّضوا لحادث سير الخميس الماضي.وفي سياق منفصل، استقبل أبي المنى في دارته في شانيه رئيس محكمة الاستئناف الدرزية القاضي فيصل ناصر الدين وعدداً من القضاة، وبحث معهم أوضاع مقارّ المحاكم المستأجرة وسبل معالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.كما التقى وفداً من بلدة ضهر الأحمر، جرى خلاله البحث في قضايا تتعلق بمقام " سارة" في البلدة.