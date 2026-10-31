رجي يواصل لقاءاته على هامش "حوار المنامة": دعم الجيش في صلب المباحثات

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واستهل لقاءاته في مقر إقامته في البحرين مع نائب الألماني نيلس شميد، وبحث معه الترتيبات المتصلة بمباشرة البعثة الأوروبية مهامها في لبنان، إضافة إلى مرحلة ما بعد "اليونيفيل".وشكر رجي ألمانيا على دورها في القوة البحرية التابعة للقوات الدولية لحفظ السلام، مشدداً على "أهمية حضورها في لبنان والشرق الأوسط"، ومؤكداً أن "دعم هو المدخل الأساسي لتمكين الدولة من بسط سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية".، أبدى شميد "استعداد بلاده للمشاركة مجدداً في أي قوة تُشكَّل لتحلّ مكان اليونيفيل"، معتبراً أن "تعزيز دور الجيش اللبناني شرط أساسي وبالغ الأهمية لاستقرار لبنان".والتقى رجي في المنامة مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى دونالد بلوم، حيث جرى عرض التطورات في لبنان والمنطقة. وتناول اللقاء أهمية مواصلة الحكومة مسارها الإصلاحي سياسياً وقضائياً وأمنياً واقتصادياً ومالياً.وشدد رجي على "ضرورة استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني، لما يعكسه من ثقة المجتمع الدولي بالمؤسسة العسكرية وقدرتها على تنفيذ المهام الموكلة إليها".وعقد رجي لقاءً مع نظيره الأرميني أرارات ميرزويان، تناول الوضع في لبنان والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها. وأكد "متانة العلاقة بين لبنان وأرمينيا"، مثمّناً "الدور الفاعل للبنانيين الأرمن في لبنان على كل المستويات".وشرح لنظيره دقة الوضع اللبناني، العالق بين استمرار الاعتداءات واحتلال أراضٍ لبنانية من جهة، ورفض " " تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بسلاحه من جهة أخرى.من جهته، شدد ميرزويان على "أهمية الحوار والتفاوض في كل النزاعات للتوصل إلى الاستقرار"، واتفق الوزيران على إطلاق مشاورات سياسية بين البلدين.واستقبل رجي في مقر إقامته المدير الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرة (IOM) لمنطقة وشمال أفريقيا عثمان فؤاد البلبيسي، وبحث معه سبل تعزيز التعاون بين لبنان والمنظمة.وشكر رجي المنظمة على مساهمتها في ملف تسهيل المرور على الحدود ـ .بدوره، عرض البلبيسي المشاريع والبرامج التي تنفذها المنظمة في لبنان.