وزير المال بحث مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع الطاقة

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وعرض الوفد أعمال البرنامج في قطاع الطاقة، المموّلة من وألمانيا وإسبانيا والصندوق للتنمية الاقتصادية العربية وبلجيكا. ومن أبرز هذه الأعمال الاستثمار في الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة في عدد من المنشآت العامة، منها مستشفيات حكومية ومدارس وسرايات وقصور عدل ومراكز للجيش وقوى الأمن الداخلي والجامعة . ويُتوقّع أن تحقّق هذه الاستثمارات وفراً كبيراً للخزينة سنوياً.وتناول البحث التحديات التي تواجه استدامة هذه الاستثمارات، ولا سيما التشغيل والصيانة بعد انتهاء فترة الضمان، وضعف إدارة المرافق، والحاجة إلى تغيير ثقافة استهلاك الطاقة في الإدارات العامة. واقترح الوفد أن تؤدي وزارة المال دوراً محورياً من خلال:- إطلاق برنامج وطني لخفض كلفة الطاقة في القطاع العام.- اعتماد معيار كلفة دورة الحياة في الشراء العام بدلاً من معيار السعر الأدنى.- وضع آلية تُعيد استثمار الوفورات المحقّقة في مشاريع جديدة وفي الصيانة.- دعم "الصندوق اللبناني للاستثمار الأخضر" (LGIF) لتحفيز تمويل القطاع الخاص.كذلك، عرض الوفد تجربة الشبكات الكهربائية المصغّرة في بلدة قبريخا الجنوبية، نموذجاً لإعادة الإعمار على أسس أفضل في المناطق المتضررة.وشدّد جابر على أهمية الانطلاق من الواقع القائم، بما في ذلك انتشار الطاقة الشمسية في المنازل والمباني، واعتماد هذا الواقع خطَّ أساسٍ يُقاس عليه التحسّن بشكل وموثّق. وأكّد ضرورة إجراء التدقيق الطاقوي وتحديد الأحمال الأساسية في المباني العامة قبل أي استثمار، وأشار إلى إمكان إطلاق برنامج في هذا الإطار بالتنسيق مع رئاسة ، بما يحقّق وفراً للخزينة ويخلق فرص عمل.واتُّفق على مواصلة التنسيق بين فريق الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمتابعة البحث في هذه المقترحات.وكان جابر استقبل سفير المانيا Thomas zahneine وكان بحث في العلاقات الثنائية بين والمانيا، كما استقبل نقيب اطباء لبنان الياس شلالا.