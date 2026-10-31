إطلاق المرحلة الأولى من رحلات النقل المشترك من حلبا إلى طرابلس

أُطلقت في قاعة بلدية حلبا رحلات النقل المشترك من حلبا إلى ، كمرحلة أولى على أن تتبعها مراحل وخطوط إضافية تربط مناطق عكار والشمال، في احتفال حضره نواب عكار وشخصيات سياسية ودينية ورؤساء اتحادات بلديات وبلديات ومخاتير وفعاليات نقابية واجتماعية وإعلامية.

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واستُهلّ اللقاء بالنشيد الوطني، ثم كلمة تقديم لرئيس مكتب " " في عكار الإعلامي منذر المرعبي. وتحدث رئيس البلدية عبدالحميد أحمد الحلبي، مؤكداً أن "هذا الإنجاز يشكل محطة مهمة لعكار، ولا سيما أنه يتزامن مع قرب إقلاع الطائرات من مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات". ورأى أن "النقل المشترك يسهّل تنقّل المواطنين ويخفف الأعباء عنهم، داعياً إلى الاهتمام بهذا المرفق الحيوي والحفاظ عليه". وطالب "باستكمال الإدارات الرسمية المتوافرة في سائر المحافظات والتي لا تزال عكار تفتقد إليها"، متمنياً استكمال المساعي لبناء الجامعة في أقرب فرصة"، ونوّه "بجهود وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمدير العام لمؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، وبمساعي نواب عكار والفعاليات السياسية".





بدورهما، أكد النائبان وليد البعريني وسجيع عطية أن إطلاق النقل المشترك هو إنجاز جديد لعكار ضمن سلسلة مشاريع منتظرة، في مقدمها تشغيل مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات واستكمال مشروع بناء الجامعة اللبنانية.





وأجمعت الكلمات على الإشادة بعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبجهود رئيس الحكومة نواف سلام، معتبرةً أن عكار بدأت تستعيد حقوقها ومكانتها بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، عبر مشاريع حيوية تخدم أبناءها وتدفع باتجاه تنميتها. وأجمعت الكلمات على الإشادة بعهد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وبجهود رئيس الحكومة نواف سلام، معتبرةً أن عكار بدأت تستعيد حقوقها ومكانتها بعد سنوات طويلة من الإهمال والتهميش، عبر مشاريع حيوية تخدم أبناءها وتدفع باتجاه تنميتها.





وأكد شيا في كلمته أن "إطلاق الخط يشكل خطوة أساسية وعملية، وليس مجرد خطوة شكلية، لما يوفره من تسهيل لتنقّل المواطنين وتعزيز التواصل بين عكار وطرابلس وبيروت". وأشار إلى أن "المرحلة الأولى تبدأ من حلبا إلى طرابلس، على أن يجري لاحقاً تعزيز الخطوط وتوسيعها داخل مناطق عكار والشمال".





وفي ما يتعلق بمشروع سكة الحديد، كشف شيا عن "انطلاق الدراسات بالتعاون مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس، لإعداد الجدوى الاقتصادية والعملية لخط سكة حديد يربط مرفأ طرابلس بالحدود اللبنانية ". وأوضح أن "الدراسة يُتوقع إنجازها خلال ثلاثة أو أربعة أشهر، تمهيداً للتواصل مع الجانب السوري وتحويل المشروع إلى مشروع لبناني – سوري مشترك يخدم الطرفين". وشدد على "أهمية التعاون بين الإدارة العامة والسلطات المحلية والبلديات لتقديم نموذج ناجح يليق بقطاع النقل المشترك، وعلى ضرورة حماية المسارات وضمان استمراريتها".





وتحدث مشغّل الشركة عوني الأحدب، مؤكداً "أهمية الخطوة لأبناء عكار، وعارضاً خطة سير الباصات ومراحل تشغيلها"، داعياً إلى "تعاون الجميع لإنجاح هذا المرفق"، وشاكراً البلديات ووزارة الأشغال العامة والنقل وكل من ساهم في إنجاز المشروع.





وفي الختام، قدّم رئيس بلدية حلبا والبلديات درعاً تقديرية إلى لمؤسسة سكك الحديد والنقل المشترك زياد شيا، عربون تقدير لجهوده في إطلاق مشروع النقل المشترك وخدمة أبناء عكار.