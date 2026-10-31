تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سعر الفضة يهوي إلى ما دون 50 دولاراً.. ما الذي يحدث في أسواق المعادن الثمينة؟

إعداد "لبنان24"

|
Lebanon 24
31-10-2026 | 08:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سعر الفضة يهوي إلى ما دون 50 دولاراً.. ما الذي يحدث في أسواق المعادن الثمينة؟
سعر الفضة يهوي إلى ما دون 50 دولاراً.. ما الذي يحدث في أسواق المعادن الثمينة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
سجّلت أسعار الفضة تراجعاً حاداً في الأسواق العالمية، متجاوزةً في خسائرها ما شهدته أسعار الذهب، بعدما هبط سعر الأونصة إلى ما دون 50 دولاراً للمرة الأولى منذ تشرين الثاني 2025، في تطور يعكس حجم الضغوط التي تتعرض لها المعادن الثمينة في ظل اضطرابات الأسواق المالية وتزايد المخاوف الاقتصادية.
Advertisement
 

وبحسب بيانات التداول أمس الجمعة، تراجعت الفضة بنحو 6% لتلامس مستويات تقارب 49 دولاراً للأونصة، فيما أنهت تداولاتها على خسائر شهرية كبيرة، بعدما فقدت نحو 18% من قيمتها خلال شهر تشرين الأول، وفقاً لبيانات الأسواق العالمية.
 

ما أسباب هذا التراجع الحاد؟
 

يقول أحد الخبراء الاقتصاديين عبر "لبنان24" إن انخفاض أسعار الفضة لا يرتبط بعامل واحد، بل يأتي نتيجة تداخل مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، أبرزها تزايد التوقعات بإبقاء أسعار الفائدة الأميركية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، مع تنامي المخاوف من عودة الضغوط التضخمية.
 

ويُضيف: "ارتفاع أسعار النفط عالمياً، على وقع التوترات الجيوسياسية والمخاوف من اضطراب الإمدادات، يُعزز احتمالات استمرار التضخم، ما يدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأميركية".
 

ويلفت إلى ان "أسعار الفائدة المرتفعة تُشكّل ضغطاً على المعادن الثمينة، ومنها الفضة، باعتبارها أصولاً لا تدرّ عائداً دورياً، الأمر الذي يجعل الاحتفاظ بها أقل جاذبية مقارنة بالأدوات المالية التي تحقق فوائد".
 

ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في تسريع موجة الهبوط، بحسب الخبير الاقتصادي، التراجع الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا، وسط مخاوف بشأن جدوى الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي. وقد دفع هذا التطوّر بعض المستثمرين إلى تسييل مراكزهم في المعادن الثمينة لتغطية خسائرهم أو تعزيز السيولة، ما زاد الضغوط البيعية.
 

لماذا تراجعت الفضة أكثر من الذهب؟
 

على رغم أن الذهب والفضة يتأثران عادة بالعوامل النقدية والمالية نفسها، فإن الفضة تتميز بطبيعة مزدوجة، إذ تُستخدم كأداة استثمارية ومعدن صناعي في الوقت نفسه.
 

وتدخل الفضة في صناعات متعددة، أبرزها الإلكترونيات والطاقة الشمسية والتطبيقات التكنولوجية، ولذلك فإن أي مخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي أو تراجع النشاط الصناعي تنعكس عليها بصورة أكبر نسبياً.
 

كما أن ارتفاع المُضاربات على الفضة خلال موجة الصعود السابقة جعلها أكثر عرضة لعمليات جني الأرباح والتصفية السريعة للمراكز الاستثمارية عند تغير اتجاه السوق.
 

هل يستمر الانخفاض أم أن الارتداد بات قريباً؟
 

يرى الخبير الاقتصادي أن "المرحلة المُقبلة ستبقى مرتبطة بعدد من المؤشرات، في مقدمها قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، واتجاهات التضخم، وحركة الدولار وأسعار النفط، إضافة إلى أداء الأسواق المالية العالمية".
 

في المقابل، لا يعني التراجع الحالي بالضرورة انتهاء جاذبية الفضة على المدى الطويل، إذ لا تزال التوقعات تُشير إلى استمرار الطلب الصناعي عليها، وسط تقديرات بوجود عجز في المعروض العالمي للعام السادس على التوالي خلال 2026.
 

وبالتالي، فإن ما تشهده الفضة حالياً يعكس ضغوطاً مالية ونقدية قصيرة الأجل، في وقت لا تزال فيه العوامل المرتبطة بالعرض والطلب الصناعي تشكل جزءاً أساسياً من الصورة الاستثمارية للمعدن.
 

وبين ضغوط أسعار الفائدة ومخاوف التباطؤ الاقتصادي من جهة، واستمرار الحاجة الصناعية إلى الفضة من جهة أخرى، يبقى السؤال الأساسي: هل نحن أمام تصحيح للأسعار بعد موجة ارتفاعات استثنائية، أم بداية مرحلة جديدة من التراجع في أسواق المعادن الثمينة؟
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
الفضة تهبط دون 50 دولار للأونصة وتسجل أدنى مستوياتها منذ تشرين الثاني 2025
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء الكندي: الشراكة مع كندا ستمكن أوروبا من الحصول على حاجاتها من المعادن الثمينة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
أسعار الذهب ترتفع.. ماذا عن المعادن الثمينة الأخرى؟
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الفضة تواصل الهبوط وتنخفض 3.6% إلى دون مستوى 62 دولارا للأونصة
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 00:20:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

إعداد لبنان 24

الذكاء الاصطناعي

الفيدرالي

بات على

المعادن

لبنان24

الطويل

النفط

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:10 | 2026-10-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:52 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-10-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

إعداد "لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
17:55 | 2026-10-31
Lebanon24
17:46 | 2026-10-31
Lebanon24
17:38 | 2026-10-31
Lebanon24
17:35 | 2026-10-31
Lebanon24
17:20 | 2026-10-31
Lebanon24
17:13 | 2026-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24