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لبنان

بتمويل كويتي.. وضع حجر أساس مستشفى حربتا الحكومي

Lebanon 24
31-10-2026 | 11:27
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وضع وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين، حجر أساس لمستشفى حربتا الحكومي الممول من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بهبة مقدمة من دولة الكويت بقيمة 4 ملايين دولار على أن تتم مباشرة العمل من قبل مجلس الانماء والاعمار.
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وسبق وضع حجر الاساس احتفال اقيم في خراج بلدة حربتا بحضور ممثل الرئيس نبيه بري النائب غازي زعيتر، سفير دولة الكويت محمد سلطان الشرجي، النواب حسين الحاج حسن، ملحم الحجيري، علي المقداد وينال صلح، الوزير السابق حمد حسن، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد سليمان، ممثل المدير العام للامن العام المقدم علي مظلوم، رئيس مجلس الانماء والاعمار محمد قباني، القاضي عباس شريف، مسؤول الشؤون البلدية المركزي في حركة "امل" بسام طليس، مسؤول قيادة اقليم البقاع في حركة امل اسعد جعفر على راس وفد من قيادة الحركة، مسؤول العمل البلدي الشيخ مهدي مصطفى، مدير الجامعة الاسلامية الدكتور ايمن زعيتر، الامين العام ل"حزب الراية الوطني" علي حجازي وفاعليات.


ناصر الدين


وبعد النشيدين اللبناني والكويتي، ألقى الوزير ناصرالدين كلمة أكد فيها "أهمية المبادرة الانسانية التي جاءت بتوجيه من الرئيس نبيه بري برعاية من دولة الكويت الشقيق والصندوق الكويتي، بعد جهود عملنا من خلالها على تفعيل الاموال غير المفعلة عبر البنك الاسلامي والصندوق الكويتي لرفع جهوزية القطاع الصحي في المستشفيات الحكومية، وقد تمكنا بتزويد هذه المستشفيات بالمعدات وكنا صدقا للوعد، ونضع اليوم حجر الاساس بنية صادقة بعد تأمين التمويل".



كذلك، أكد "دور الوزارة على تحسين الاستشفاء مع حاجاتنا للتمويل ومشكورة دولة الكويت الشقيقة والصندوق الكويتي على رعايتهم وضع حجر اساس لمستشفى حربتا وقريبا مستشفى في عكار السهل ودير القمر".


وأضاف ناصر الدين: "ان بداية انطلاق مشروع المستشفى بدأت مع الوزيرين حمد حسن وفراس الابيض، لكن العقبة كانت بالتمويل وكان مشروع بناء المستشفى بندا اول على جدول مجلس الانماء والاعمار، ومنه كانت الموافقة، وعلينا ان لا نضع حجر الاساس من دون تامين الاعتمادات وبان يصبح المشروع محققا".


واشارالى ان "الوزارة لا تستطيع تمويل المشاريع الكبيرة  لكننا نحاول استثمار النوايا بطريقة فعالة مع استمرار الوزارة بتغطية استشفائية على مساحة الوطن، بالدواء لا نستطيع التغطية كاملة وانما بنسبة ٩٥ بالمئة، ومهما كانت الارادة قوية مطلوب المزيد من التمويل، ومشكور الصندوق الكويتي على تقديم ٤ ملايين دولار، مع الاشارة الى ان وزارة الصحة ستساهم بموازنة تشغيلية وتفعيل المشروع من اجل شفاء كل مريض ومحتاج في الميزان الوطني كما في عكار ودير القمر".


السفير الكويتي


واشاد السفير الشرجي بالدور اللبناني "الشقيق  بوقوفه الى جانب دولة الكويت، الدولة الاولى التي اعترفت باستقلال الكويت قبل وقوفها الى جانب دولة الكويت ابان الغزو العراقي، ودولة الكويت كانت اول من استقبل المنتجات اللبنانية ورجال الاعمال اللبنانيين بلجنة القطاع الخاص والانشاءات". 


واكد "اننا نشهد اليوم ولادة مشروع صحي بوضع حجر اساس لمستشفى حربتا الحكومي بما يترجم رسالة دولة الكويت الانساني والتزامها بالرعاية الصحية والامن الاجتماعي لاهالي حربتا والمحيط ووجودنا معكم اليوم تأكيد متجدد على عمق العلاقات التي تربط لبنان بدولة الكويت برعاية قيادة البلدين ووقوف الكويت الى جانب لبنان بمختلف الظروف التي تجمع البلدين".


وتوجه الشرجي بالشكر من رئيس الحكومة نواف سلام ومن وزير الصحة ركان ناصر الدين ومجلس الانماء والاعمار الذي اثمر في انطلاقة هذا المشروع، وشكر اهالي بلدة حربتا على الاستقبال الذي يعكس اصالة البقاع. 
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