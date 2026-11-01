تفجيرات وعمليات تجريف إسرائيلية في الجنوب واستحداث طرقات تربط المواقع العسكرية

واصل جيش العدو أعمال التفجير والتجريف في عدد من بلدات الجنوب، بالتزامن مع استحداث طرقات في الجبال والأودية ضمن القطاعين والأوسط، تربط مواقعه العسكرية التي أنشأها عقب احتلاله للمنطقة.

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ونفّذ جيش العدو تفجيراً كبيراً في بلدة كفرتبنيت، فيما انفجرت مسيّرة داخل أحد المنازل المأهولة في بلدة ميفدون، من دون الإبلاغ عن وقوع إصابات.



كذلك، نفّذ عملية تجريف في بلدة القنطرة، بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه البلدة.



وفي ميفدون أيضاً، نقلت مسيّرة معادية ألقت قنبلة على أحد المنازل عند أطراف البلدة من جهة زوطر الشرقية، فيما أطلق جيش العدو قنابل دخانية على المنازل عند أطراف بلدة زوطر الشرقية.



وفي إبل السقي، أفيدَ بأن قوة إسرائيلية تقدّمت، من بلدة باتجاه منزلي مهدي سلوم ومحمد أبو ضرغم، عند أطراف البلدة في قضاء ، وطلبت من الموجودين فيهما عدم مغادرتهما، بذريعة تنفيذ عملية تفتيش.



وعلى الأثر، توجّه عدد من مشايخ البلدة وفاعلياتها إلى المكان، حيث أبلغتهم القوة الإسرائيلية عزمها تفتيش منزلَي المواطنين سامي عادل غبار وفيصل حسين بواسطة طائرة مسيّرة من نوع " ".