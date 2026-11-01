موعد كهربائي حاسم الاثنين وهذه تفاصيله

تتحضّر مؤسسة كهرباء لبنان، الإثنين المقبل، للبدء بقطع التيار الكهربائي عن المؤسسات الرسمية والإدارات العامة التي تخلّفت منذ سنوات عن تسديد فواتير الكهرباء، والتي تصل قيمتها إلى 250 مليون دولار.
وأكد مصدر إداري في مؤسسة كهرباء لبنان أن القرار الحازم الذي اتخذته المؤسسة حرّك حالة الإهمال والنسيان واللامبالاة التي كانت تتعاطى بها الدولة والإدارات العامة مع المؤسسة ومستحقاتها.
ولفت المصدر إلى أن عدداً كبيراً من هذه المؤسسات والإدارات سارع إلى التواصل مع المعنيين في مؤسسة كهرباء لبنان، من أجل وضع خطط تسديد شهرية، بعدما تأكدت أن قرار القطع نهائي وجدي.
وأشار المصدر إلى أن قرار القطع أصبح حتمياً، إلا أن عدداً كبيراً من المؤسسات سيسوّي أوضاعه من خلال اتفاقات لتقسيط المستحقات، باعتبار أن كل الوزارات والإدارات تملك اعتمادات في موازناتها مخصّصة للكهرباء، ومن الأجدى أن تُسدَّد هذه المستحقات للمؤسسة بدلاً من صرف الأموال في أماكن أخرى.
وختم المصدر بالإشارة إلى أنه، مع حلول نهاية العام، ستكون كل التسويات قد أُنجزت، بما يتيح تسديد المستحقات المتوجبة لمؤسسة كهرباء لبنان.