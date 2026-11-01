الصيف ضاعف قتلى الطرقات

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غير أن المعطيات الأمنية تشير إلى أن عدد القتلى تجاوز 400 منذ بداية العام وحتى أيلول، ما يعني أن الأشهر الثلاثة بين وأيلول حصدت وحدها أكثر من 200 قتيل، أي ما يعادل حصيلة الأشهر الستة السابقة مجتمعة، وبمعدل شهري تضاعف تقريباً من نحو 33 إلى أكثر من 67 قتيلاً.ويُرجَّح أن يكون التراجع في النصف الأول نتيجة مباشرة للحرب التي قلّصت حركة التنقل وأفرغت مناطق بأكملها من سكانها، لا نتيجة تحسّن في الطرقات أو الرقابة، بدليل أن عودة الحركة مع الهدوء النسبي والموسم الصيفي أعادت الأرقام إلى مسارها التصاعدي.ويكشف ذلك أن الطرقات ، بحفرها وضعف إنارتها وغياب الرقابة على السرعة والدراجات النارية، تبقى قاتلة بحد ذاتها، وأن أي هدوء أمني من دون خطة سلامة مرورية سيعني ببساطة ارتفاع عدد الضحايا على الإسفلت.