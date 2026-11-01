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لبنان

مُنخفض جويّ جديد يصل قريباً إلى لبنان... تأثيره سيشتدّ في هذا الموعد

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:05
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مُنخفض جويّ جديد يصل قريباً إلى لبنان... تأثيره سيشتدّ في هذا الموعد
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أفادت مصلحة الأرصاد الجويّة، أنّ طقساً خريفيّاً مستقرّاً يُسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى صباح يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة بمنخفض جوي متوسط الفعالية متمركز جنوب ايطاليا فيتحوّل الى متقلب وممطر مع انخفاض بدرجات الحرارة. ومن المتوقع أن يشتدّ تأثيره صباح يوم الخميس المقبل. 
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 م° ، بيروت 17 و25 م°  ، زحلة بين 8 و 20م°.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة، يتحوّل بعد الظهرالى غائم جزئياً خاصة في المناطق الجبلية والداخلية ويتكون الضباب على المرتفعات مع احتمال تساقط الرذاذ بشكل متفرق.

الإثنين:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي طفيف بدرجات الحرارة، تنخفض نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح إعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد. 

الثلاثاء:
قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكّل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم  وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة، كما تنشط الرياح.

الأربعاء:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة أحياناً ومن المتوقع أن تشتدّ غزارتها فجر يوم الخميس مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. 

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها بين 10 و 30كم/س

الانقشاع: جيّد على الساحل، متوسط الى سيء أحياناً على  المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 70 ٪.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. 

حرارة سطح الماء: 26°C
الضغط الجوي: 1017 هكتوباسكالأي ما يعادل: 763 ملم زئبق
 
 
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الحوض الشرقي

مركز جنوب

لبنان وا

طرابلس

بيروت

لبنان

جوي ✊

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