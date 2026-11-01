تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الخطيب: صبرنا على الألم والعدوان وحريصون على الوحدة الوطنية

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:03
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
الخطيب: صبرنا على الألم والعدوان وحريصون على الوحدة الوطنية
الخطيب: صبرنا على الألم والعدوان وحريصون على الوحدة الوطنية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
رعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى العلامة الشيخ علي الخطيب الاحتفال الذي أقامته بلدة سحمر في البقاع الغربي، بنجاح كوكبة من أبناء البلدة في الشهادات الرسمية، وشارك في الإحتفال النائب قبلان قبلان وعلماء وفاعليات وأهالي الطلاب والناجحين.
Advertisement


وألقى الخطيب كلمة توقف فيها عند الوضع الداخلي لاسيما في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وقال: "للأسف، كان من المفترض أن يقف اللبنانيون، في مواجهة هذا العدوان الغاشم، إلى جانب أهلهم وإخوانهم ومواطنيهم. لكن الدعاية الإعلامية والتحريض المذهبي والديني أسهما في تشويه صورتكم لدى كثيرين ممن لا يعرفون حقيقتكم. ولو عرف هؤلاء الحقيقة، لكان موقفهم مختلفاً، كما أن بعضهم عرفها ووقف إلى جانبكم. إن هذه الممارسات لا تمت بصلة إلى تعاليم السيد المسيح، وهو سيدنا جميعاً ونبينا جميعاً، نبي المسلمين كما هو نبي المسيحيين. فأفعال هؤلاء لا تنسجم مع أقواله ووصاياه. ولهذا، نحن نتحمل الكثير، لأننا نعرف أن شريحة واسعة من اللبنانيين لا تعرف الحقيقة، ولأن الحقيقة تُشوَّه أمام الناس. ومع ذلك، فإننا حريصون على الوحدة الوطنية، وقد صبرنا على الألم والعدوان، وأبينا أن نقع في الفخ الذي نصبه الإسرائيلي، والمتمثل بإشعال الفتنة الداخلية التي يريدها بشدة. وهنا أذكّر بموقف دولة الرئيس نبيه بري، عندما وقعت السلطة اللبنانية ووافقت على إطار التفاهم. لقد أدرك الرئيس بري حقيقة ما يُراد، وعرف أن الهدف هو جرّنا إلى حرب داخلية وفتنة سيكون اللبنانيون جميعاً وقودها. فتحية لدولة الرئيس نبيه بري، الذي نحتاج إلى حكمته وموقفه في كل مفصل من مفاصل حياتنا الوطنية".


أضاف: "نحن اليوم في مدرسة الحياة، والشهداء هم عنوان هذا الحضور. فالشهداء هم الحياة، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون﴾. وها هم أبناء الشهداء يتخرجون اليوم من صروحنا التربوية. إن آباءهم الشهداء وأبناءهم حاضرون معنا اليوم هنا في سحمر، كما هم حاضرون في كل مكان في الجنوب والبقاع والضاحية. تحية لهم جميعاً، وتحية لشهدائنا وأبناء شهدائنا، ولخريجينا الذين يصرون على مواصلة التعلم والاستمرار في مسيرتهم، وصولاً إلى لحظات التميز والتخرج. نحن الذين نحب الحياة، ولكننا نريدها حياة كريمة. أما حياة الذل، فلسنا من مدرسة الذل والاستسلام والخنوع والتراجع. نحن مستعدون للموت على ألا نرفع شعار الذلة. شعارنا هو: «هيهات منا الذلة»، وشعارنا الحياة الكريمة".


وتابع: "أنا سعيد جداً بهذا اليوم، وأنتم تقدمون للبنانيين نموذجاً يحتذى في الصمود والثبات. ماذا حصل؟ نعم، سقط شهداء، ونعم، حل الدمار والخراب، لكنكم لم تشعروا يوماً بالذلة، بل بقيت رؤوسكم مرفوعة وستبقى كذلك، والنصر قريب بإذن الله. ولا أقول ذلك من باب التشجيع أو رفع المعنويات، فأنتم من يرفع معنوياتنا، وأنتم من رفع رؤوسنا، ونحن نستمد القوة منكم. يتهموننا بأننا أيدٍ لإيران وعملاء لها، لكننا أثبتنا أننا أصحاب مبدأ، وأثبتنا أننا رجال نواجه ولا نستسلم ولا نتراجع. لقد جسّدتم عملياً قول الله سبحانه وتعالى إن النصر من عنده، وإن الإيمان هو أساس النصر. فالذين يفتقدون الإيمان يحسبون حساب موازين القوى المادية، والذين لا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى لا يرون إلا الدبابة والمدفع والصاروخ والطائرة. أما أنتم، فلا تغيب عن حساباتكم هذه المعادلات الإيمانية، مصداقاً لقوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم﴾".


وقال: "هذه هي شروط النصر: أن نبذل ما نستطيع، وأن نؤدي ما علينا، وأن نثبت ولا نتراجع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يمنح النصر، وليس نحن. ومن شروطه أن نقوم بواجبنا ونتمسك بمواقفنا. إن الإيمان الذي تمتلكونه ويفتقده غيركم هو الذي مكّنكم من مواجهة الهجمة الإعلامية التي أرادت أن تدفعكم إلى الاستسلام وإضعاف معنوياتكم. فما الذي أفشل هذه المحاولات؟ إنه إيمانكم بالله سبحانه وتعالى، وثقتكم بوعده بالنصر للمؤمنين، وقد أثبتم أنكم أهل لهذا الإيمان. ومن هنا، أقول للبنانيين إننا كنا وما زلنا نريد الحفاظ على لبنان، وقد دفعنا من أجله الدماء، ودعونا الجميع إلى عدم الثقة بالعدو الإسرائيلي وعدم الاستسلام له. لكن النتيجة التي ذهبوا إليها من خلال اتفاق الإطار كانت، في نظرنا، ذلاً وهواناً أمام الإسرائيلي. أما أنتم، فقد بقيتم واقفين كأشجار السنديان، ثابتين راسخين، والنصر سيكون لكم بإذن الله. لقد أفشلتم مخططات الأذرع الأساسية للعدو، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية، التي أرادت أن تبدّل دينكم، كما أشار الله سبحانه وتعالى في تحذيره لكم. فقد حاولوا أن يأتوا إليكم بما سُمّي بالدين الإبراهيمي، وأن يفرضوا عليكم عقائد جديدة، بهدف دفعكم إلى التخلي عن مورد قوتكم الأساسي، وهو الإسلام والدين والإيمان بالله سبحانه وتعالى. وقد ذهب الدين الإبراهيمي مع أم عمر، فلا رجعت ولا رجع الحمار".


وختم: "لذلك إن النصر قريب. لقد فشلت هذه الأذرع، وتعرضت بعض الأنظمة التي كانت في طليعة الضغوط الممارسة عليكم للتهديد، وهي الأنظمة التي شجعت العدو الأميركي على شن هذه الحروب. أما اليوم، فأنتم أصحاب الموقف، وأنتم الذين ستفرضون النتيجة".
مواضيع ذات صلة
الحكومة الأردنية: عمليتنا جنوب سوريا جاءت بعد نفاد صبرنا إزاء تحركات التنظيمات الإرهابية واستهداف أمننا الوطني
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: لقد قلنا ونُكرّر دعوة رئيس الجمهورية إلى تنظيم حوار وطني شامل يضع رؤية وطنية للغدّ
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب: لا تسليم للسلاح في ظل الاحتلال والعدوان الإسرائيلي
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمير محمد بن سلمان للبرهان: السعودية حريصة على استقرار السودان وسيادته ووحدته
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

علي الخطي

نائب رئيس

اللبنانية

نبيه بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-01
Lebanon24
12:45 | 2026-11-01
Lebanon24
12:43 | 2026-11-01
Lebanon24
11:17 | 2026-11-01
Lebanon24
10:46 | 2026-11-01
Lebanon24
10:34 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24