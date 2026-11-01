تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"مياه الجنوب": سددنا دفعات من مستحقات كهرباء لبنان ضمن آليات عمل اتفقنا عليها

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:26
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مياه الجنوب: سددنا دفعات من مستحقات كهرباء لبنان ضمن آليات عمل اتفقنا عليها
مياه الجنوب: سددنا دفعات من مستحقات كهرباء لبنان ضمن آليات عمل اتفقنا عليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تابعت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي البيانين الصادرين عن مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان بشأن مطالبة الإدارات والمؤسسات العامة بتسديد مستحقاتها. وقالت في بيان: "حرصاً على وضع الرأي العام في الصورة الكاملة للعلاقة بين المؤسستين، يهمّنا الإشارة إلى ما يلي:
Advertisement



أولاً: بادرت المؤسسة بتاريخ 2/9/2026 إلى تسديد دفعة أولى من مستحقات فواتير الكهرباء بقيمة 1,400 مليار ليرة لبنانية، بدل فواتير النصف الثاني من العام 2023، بموجب كتابها رقم 891/ص.



ثانياً: عقد رئيس مجلس الادارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر الشهر الفائت، اجتماعاً مع كمال حايك، رئيس مجلس الإدارة – المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان آنذاك، في مكاتب مؤسسة كهرباء لبنان، بحضور رؤساء المصالح الفنية. وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على اعتماد آليات تقنية لمعالجة ملف الفواتير، وتنظيم الاستهلاك، وتنسيق أعمال الفرق الفنية والصيانة. وتنفيذاً لهذا التوافق، سدّدت المؤسسة بتاريخ 15/10/2026 دفعة ثانية بقيمة 375 مليار ليرة لبنانية بموجب كتابها رقم 1152/ص. وبذلك بلغ مجموع ما سدّدته 1,775 مليار ليرة.



وتكون مبادرات المؤسسة هذه، تسديداً وتواصلاً واتفاقاً، سابقةً للمبادرة التي أشار إليها البيان الأخير لمجلس إدارة كهرباء لبنان الذي استثنى "مطار رفيق الحريري الدولي"!



ثالثاً: تفي المؤسسة بالتزاماتها في ظروف مالية استثنائية، إذ لم تتقاضَ حتى تاريخه أي تعويض عن الإعفاءات التي أقرّها مجلس النواب والحكومة لصالح المشتركين المتضررين من العدوان الإسرائيلي. وقد صدرت هذه الإعفاءات بموجب القانون رقم 22 تاريخ 11/7/2025 وتعديلاته بالقانون رقم 58 تاريخ 5/8/2026. ووثّقت المؤسسة هذه الحقوق في كتاب إلى وزارة الطاقة والمياه، أرفقت به جداول تفصيلية يبلغ مجموعها 2,603,667,746,000 ليرة لبنانية عن العامين 2024 و2025.



كما من المفيد الإشارة الى أن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي معفية من فواتير الكهرباء عن العام 2024 بموجب نفس القانون الاعفاء الصادر عن مجلس النواب الذي تضمن الاعفاء من فواتير اشتراكات المياه عن العام 2025.



رابعاً: تداولت وسائل إعلام وعدد من السياسيين والإعلاميين معلومات عن إعفاء جديد مرتقب للعام 2026. فامتنعت شريحة واسعة من المشتركين عن التسديد، وتراجعت نسبة الجباية إلى 12%. وهي نسبة غير مسبوقة تنعكس مباشرة على قدرة المؤسسة على الوفاء بالتزاماتها، وقد تضطرها إلى اتخاذ إجراءات لتحصيل مستحقاتها من المشتركين، بما فيها الغرامات، ورفع التعرفة، ضماناً لاستمرارية المرفق العام وتوفير خدمات المياه للمواطنين.



ختاماً، تؤكد المؤسسة أن علاقتها بمؤسسة كهرباء لبنان علاقة شراكة بين مرفقين عامين متكاملين في خدمة المواطنين. فأي انقطاع في التغذية الكهربائية عن منشآت المياه ينعكس مباشرة على وصول المياه إلى المنازل، كما الإدارات العامة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والمستشفيات ودور العجزة وذوي الدخل المحدود غير القادرين على شراء المياه. وتجدّد المؤسسة التزامها بما تمّ الاتفاق عليه بما يحفظ استمرارية الخدمتين معاً، ووضع هذه الحقائق والوقائع في عهدة المعنيين والرأي العام".
مواضيع ذات صلة
هل تأخر الجيش في تسديد مستحقات كهرباء لبنان؟ وزارة الدفاع توضح
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
كهرباء لبنان ترفع سقف المواجهة: إمهال المخيمات 20 يوما لتسوية المستحقات قبل القطع
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بدءًا من هذا التاريخ.. كهرباء لبنان ستقطع التيار عن الإدارات والمؤسسات المتخلّفة عن تسديد مستحقاتها
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتبارًا من 9 تشرين الثاني... كهرباء قاديشا: قطع التيار عن الإدارات العامة المتخلفة عن تسديد مستحقاتها
lebanon 24
Lebanon24
01/11/2026 19:59:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المدير العام

رفيق الحريري

ليرة لبنانية

وزارة الطاقة

الإسرائيلي

الحريري

إسرائيل

التزام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-01
Lebanon24
12:45 | 2026-11-01
Lebanon24
12:43 | 2026-11-01
Lebanon24
11:17 | 2026-11-01
Lebanon24
10:46 | 2026-11-01
Lebanon24
10:34 | 2026-11-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24