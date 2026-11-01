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لبنان

توقيف فلسطينيّ في طريق المطار... وضبط 8 طبّات بلاستيكيّة كبيرة الحجم بداخلها مخدرات

Lebanon 24
01-11-2026 | 05:48
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توقيف فلسطينيّ في طريق المطار... وضبط 8 طبّات بلاستيكيّة كبيرة الحجم بداخلها مخدرات
توقيف فلسطينيّ في طريق المطار... وضبط 8 طبّات بلاستيكيّة كبيرة الحجم بداخلها مخدرات photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لملاحقة مرتكبي كافة أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، توافرت معلومات حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة طريق المطار، مقابل محطّة الأيتام، على متن درّاجة آلية.
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على الأثر، قامت عناصر مفرزة استقصاء جبل لبنان باستقصاءاتها الميدانيّة، وبنتيجة الرصد والمتابعة أطبقت إحدى دوريّات المفرزة على الدرّاجة في المحلّة المذكورة، وهي نوع سويت لون أسود من دون تسجيل، وعلى متنها المدعو:

ه. ح. ص. (مواليد 2001، فلسطيني)

وضبطت بحوزته 8 طبّات بلاستيكية كبيرة الحجم بداخلها مادّة مخدّرة بيضاء اللّون.

كذلك وفي المحلّة ذاتها، وبتاريخ 20-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المفرزة المذكورة أحد المروجين على متن دراجة آليّة نوع هوجو لون أزرق وأسود من دون لوحات، ويدعى:

ح. غ. (مواليد عام 1999، سوري)

أُودع الموقوفان مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 
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