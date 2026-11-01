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لبنان

مدرسة راهبات المخلّصيات في عبرا توضح حقيقة صورة متداولة عن محاولة خطف أطفال

Lebanon 24
01-11-2026 | 06:15
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مدرسة راهبات المخلّصيات في عبرا توضح حقيقة صورة متداولة عن محاولة خطف أطفال
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أصدرت إدارة مدرسة راهبات المخلّصيات في عبرا توضيحاً، على خلفية تداول صورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تُظهر امرأة تقف أمام المدرسة، مرفقة بادعاءات حول محاولتها خطف أطفال.
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وأكدت إدارة المدرسة أن الصورة المتداولة مُنشأة بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI)، ولا تمتّ إلى أي واقعة حقيقية بصلة، مشددةً على أن المدرسة ليست غافلة عن أي أمر قد يمسّ سلامة طلابها، وأنها تتخذ باستمرار الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة، بما في ذلك توفير الحراسة والمراقبة لضمان أمن الطلاب وسلامتهم.
وأعربت الإدارة عن أسفها لمحاولات نشر أخبار وصور مضلّلة من شأنها إثارة الخوف والبلبلة بين الأهالي، داعيةً إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداول أخبار غير موثوقة، والعودة إلى إدارة المدرسة للحصول على المعلومات الصحيحة.
كما أكدت أنها ستتخذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يساهم في نشر هذه الأخبار المضلّلة، داعيةً الأهالي إلى التحلي بالوعي ومراقبة أولادهم ووسائل التواصل الاجتماعي التي يستخدمونها.
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