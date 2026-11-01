وزيرة الشؤون من فرون: دعم النازحين وتأمين مراكز الإيواء أولوية

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استكملت وزيرة جولتها الجنوبية، حيث كانت بلدة فرون في محطتها الثانية بعد بلدة ، في زيارة حملت أبعاداً إنسانية واجتماعية، ولا سيما أن فرون تقع على تماس مع وادي الحجير وفي منطقة مواجهة للاحتلال .وكان في استقبال السيد ورئيس مكتب قطر الخيري محمد زهرة، رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي، وحشد من الأهالي والفاعليات البلدية والاجتماعية.وخلال اللقاء، تحدثت السيد عن أهمية مواكبة أوضاع والوقوف إلى جانبهم، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجنوب، مؤكدة ضرورة تعزيز المساعدات الإنسانية والاجتماعية، والعمل على توفير مراكز إيواء مناسبة وتأمين الاحتياجات الأساسية للعائلات المتضررة.، رحّب رئيس بلدية فرون حسن عادل بزي بالوزيرة والوفد المرافق، مثمّناً هذه الزيارة التي تعكس الاهتمام الرسمي بأوضاع البلدات الجنوبية وأهلها، ومشدداً على أهمية استمرار الدعم والمساندة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه البلدة وأبناءها.بدوره، تحدث قطر الخيري محمد زهرة عن اهتمام وحرصها على الوقوف إلى جانب وشعبه، ولا سيما في الظروف الإنسانية الصعبة، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود الإغاثية والإنسانية لدعم العائلات المتضررة والنازحين.وفي ختام الزيارة، جرى تسليم عدد من البيوت السكنية الجاهزة المخصصة لإيواء النازحين، في خطوة تهدف إلى تأمين مأوى لائق للعائلات التي اضطرتها الظروف إلى مغادرة منازلها، وتعزيز مقومات الصمود في هذه .