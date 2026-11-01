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لبنان

هوكستين: تخلّينا عن اتفاق 2024 من أجل وهم

Lebanon 24
01-11-2026 | 16:02
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أعرب المبعوث الأميركي السابق آموس هوكستين، عن حزنه  إزاء ما آلت إليه الأوضاع في لبنان، معتبراً أن التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024، وشارك في المفاوضات بشأنه، كان بمثابة التخلي عن اتفاق من أجل وهم.

وأشار هوكستين في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، إلى أن الاتفاقات لا تتحقق بمجرد إعلان الرغبة في تنفيذها أو القول إنها ستُنفّذ، بل تحتاج إلى خطة حقيقية، لافتاً إلى أن المسألة معقدة للغاية، وأن جذورها تعود إلى أربعين أو خمسين عاماً، وبالتالي لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.

وأضاف أن لبنان كان آنذاك أمام رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة يريدان القيام بما هو صحيح، معرباً عن اعتقاده بأن عدم تحقيق تقدم في هذا الملف خلال ولاية الحكومة الحالية قد يجعل تحقيقه في المستقبل أمراً غير مضمون.
 
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