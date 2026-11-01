هوكستين: تخلّينا عن اتفاق 2024 من أجل وهم

أعرب المبعوث الأميركي السابق ، عن حزنه إزاء ما آلت إليه الأوضاع في ، معتبراً أن التخلي عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وُقّع في تشرين الثاني 2024، وشارك في المفاوضات بشأنه، كان بمثابة التخلي عن اتفاق من أجل وهم.



وأشار هوكستين في مقابلة مع " عربية"، إلى أن الاتفاقات لا تتحقق بمجرد إعلان الرغبة في تنفيذها أو القول إنها ستُنفّذ، بل تحتاج إلى خطة حقيقية، لافتاً إلى أن المسألة معقدة للغاية، وأن جذورها تعود إلى أربعين أو خمسين عاماً، وبالتالي لا يمكن حلها بين ليلة وضحاها.



وأضاف أن لبنان كان آنذاك أمام رئيس للجمهورية ورئيس للحكومة يريدان القيام بما هو صحيح، معرباً عن اعتقاده بأن عدم تحقيق تقدم في هذا الملف خلال ولاية الحكومة الحالية قد يجعل تحقيقه في أمراً غير مضمون.

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