إتساع دائرة التهديدات الإسرائيلية للبنان .. هل يتكرر سيناريو 2006؟

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لا تقتصر خطورة التهديدات المنشورة أخيراً بشأن على احتمال توسيع العمليات العسكرية، بل تكمن في طبيعة السيناريوهات المطروحة والأهداف التي قد تطالها.وفي هذا الاطار، تشير مصادر سياسية متابعة عبر " " الى ان التلويح باستهداف المرافئ والمدن الكبرى، وصولاً إلى فرض حصار بحري على وطرابلس، يعني نقل الضغوط إلى عمق البنية التحتية ، ووضع المرافق الحيوية وحركة التجارة والاستيراد والإمدادات الأساسية في دائرة المواجهة كما حصل في العام 2006.واعتبرت المصادر ان توسيع العمليات لتشمل مدناً رئيسية من شأنه أن يفاقم مخاطر النزوح ويعطّل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل تداعيات أي تصعيد محتمل تتجاوز الجنوب والمناطق الحدودية لتطال مختلف أنحاء لبنان، وتضع قدرته على الصمود والاستمرار أمام تحديات إضافية.