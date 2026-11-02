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لبنان

إتساع دائرة التهديدات الإسرائيلية للبنان .. هل يتكرر سيناريو 2006؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
02-11-2026 | 01:15
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إتساع دائرة التهديدات الإسرائيلية للبنان .. هل يتكرر سيناريو 2006؟
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لا تقتصر خطورة التهديدات الإسرائيلية المنشورة أخيراً بشأن لبنان على احتمال توسيع العمليات العسكرية، بل تكمن في طبيعة السيناريوهات المطروحة والأهداف التي قد تطالها. 
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وفي هذا الاطار، تشير مصادر سياسية متابعة عبر "لبنان 24" الى ان التلويح باستهداف المرافئ والمدن الكبرى، وصولاً إلى فرض حصار بحري على بيروت وطرابلس، يعني نقل الضغوط إلى عمق البنية التحتية اللبنانية، ووضع المرافق الحيوية وحركة التجارة والاستيراد والإمدادات الأساسية في دائرة المواجهة كما حصل في العام 2006. 
واعتبرت المصادر ان توسيع العمليات لتشمل مدناً رئيسية من شأنه أن يفاقم مخاطر النزوح ويعطّل الحياة الاقتصادية والاجتماعية، بما يجعل تداعيات أي تصعيد محتمل تتجاوز الجنوب والمناطق الحدودية لتطال مختلف أنحاء لبنان، وتضع قدرته على الصمود والاستمرار أمام تحديات إضافية.
المصدر: خاص "لبنان24"
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