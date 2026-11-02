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لبنان

مفاجأة في أرقام بيع السيارات خلال الحرب!

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-11-2026 | 02:45
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مفاجأة في أرقام بيع السيارات خلال الحرب!
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بلغ عدد السيارات الجديدة المباعة في لبنان حتى نهاية أيلول وفق ارقام تقريبة حصل عليها "لبنان24" 11,404 سيارات، بارتفاع سنوي نسبته 20.72%، وهو رقم يكتسب دلالته عند مقارنته بحصيلة العام 2025 كاملاً والبالغة 13,379 سيارة، إذ إن السوق حقق خلال تسعة أشهر من عام الحرب نحو 85% مما حققه في عام كامل من الهدوء النسبي.
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وعند احتساب الفارق بين أرقام آب وأيلول، يتبيّن أن السوق باع نحو 1,519 سيارة في أيلول، وهو مستوى قريب من مبيعات آب البالغة 1,521 سيارة، ما يعني أن استمرار هذه الوتيرة خلال الربع الأخير سيرفع حصيلة العام إلى نحو 16 ألف سيارة، أي بزيادة تقارب 19% عن العام الماضي. 
 
ويبدو هذا المسار متناقضاً مع الانكماش الاقتصادي، لكنه يعكس واقعاً مختلفاً، فالمشتري الحالي يدفع نقداً في ظل غياب التمويل المصرفي شبه الكامل، ما يجعل السيارة الجديدة ملاذاً لأصحاب السيولة الذين يحوّلون أموالهم إلى أصول ملموسة، فيما تبقى الأرقام أدنى بكثير من مستويات ما قبل الأزمة، ما يؤكد أن السوق يتعافى في شريحة ضيقة لا على مستوى الطبقة الوسطى.







المصدر: لبنان 24
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