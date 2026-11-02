اللواء الركن إدكار لاوندس يشارك في أعمال منتدى "حوار المنامة 2026"

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شارك لأمن الدولة اللبناني، اللواء الركن إدكار لاوندس، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الأمن الإقليمي «حوار المنامة 2026»، الذي عُقد في مملكة البحرين تحت شعار: «أمن : المصالح والاصطفافات والتكامل»، بمشاركة وزراء خارجية ودفاع، ومسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى اللواء الركن لاوندس في مملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل ، بحضور نائب وزير الداخلية، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس الشرطة، الفريق طارق بن حسن الحسن.ورحّب الوزير البحريني، في مستهل اللقاء، بزيارة المدير العام لأمن الدولة اللبناني إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال «حوار المنامة»، مشيداً بأهمية المنتدى باعتباره منصة رئيسية للحوار وتبادل الرؤى بين دول المنطقة وشركائها الدوليين حول أبرز السياسية والأمنية والاستراتيجية.كما التقى اللواء الركن لاوندس رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين، بن عبدالعزيز آل خليفة، وعدداً من رؤساء ونظرائه من مختلف دول العالم.وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الأمني ، وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من القضايا والتحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص لأمن تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية الشقيقة والصديقة، وتوسيع الشراكة وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.