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لبنان

اللواء الركن إدكار لاوندس يشارك في أعمال منتدى "حوار المنامة 2026"

Lebanon 24
02-11-2026 | 02:10
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اللواء الركن إدكار لاوندس يشارك في أعمال منتدى حوار المنامة 2026
اللواء الركن إدكار لاوندس يشارك في أعمال منتدى حوار المنامة 2026 photos 0
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شارك المدير العام لأمن الدولة اللبناني، اللواء الركن إدكار لاوندس، في أعمال النسخة الثانية والعشرين من منتدى الأمن الإقليمي «حوار المنامة 2026»، الذي عُقد في مملكة البحرين تحت شعار: «أمن الشرق الأوسط: المصالح والاصطفافات والتكامل»، بمشاركة وزراء خارجية ودفاع، ومسؤولين سياسيين وعسكريين وأمنيين، إلى جانب نخبة من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم.
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وعلى هامش أعمال المنتدى، التقى اللواء الركن لاوندس وزير الداخلية في مملكة البحرين، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بحضور نائب وزير الداخلية، الفريق عادل بن خليفة الفاضل، ورئيس الشرطة، الفريق طارق بن حسن الحسن.

ورحّب الوزير البحريني، في مستهل اللقاء، بزيارة المدير العام لأمن الدولة اللبناني إلى مملكة البحرين، للمشاركة في أعمال «حوار المنامة»، مشيداً بأهمية المنتدى باعتباره منصة رئيسية للحوار وتبادل الرؤى بين دول المنطقة وشركائها الدوليين حول أبرز القضايا السياسية والأمنية والاستراتيجية.

كما التقى اللواء الركن لاوندس رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي في مملكة البحرين، الشيخ أحمد بن عبدالعزيز آل خليفة، وعدداً من رؤساء الأجهزة الأمنية ونظرائه من مختلف دول العالم.

وتناولت اللقاءات سبل تعزيز التعاون الأمني الثنائي، وتبادل الخبرات والتنسيق في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بحث عدد من القضايا والتحديات الأمنية الراهنة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص المديرية العامة لأمن الدولة على تعزيز علاقات التعاون والتواصل مع الأجهزة الأمنية الشقيقة والصديقة، وتوسيع آفاق الشراكة وتبادل الخبرات، بما يخدم المصالح المشتركة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار.
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