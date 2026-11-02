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لبنان

العلامة فضل الله: ندعو الدولة إلى إيلاء قطاع الاتصالات الأولوية اللازمة وتعزيز تطويره

Lebanon 24
02-11-2026 | 04:02
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العلامة فضل الله: ندعو الدولة إلى إيلاء قطاع الاتصالات الأولوية اللازمة وتعزيز تطويره
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استقبل العلامة السيد علي فضل الله مدير شركة "تاتش" للاتصالات الدكتور كريم سلام، يرافقه الدكتور علي ياسين، حيث جرى التداول في عدد من القضايا الاقتصادية، ولا سيما خطة تطوير قطاع الاتصالات والتحديات التي تواجهه، خصوصاً في مناطق الجنوب اللبناني.
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ووضع الدكتور سلام العلامة فضل الله في أجواء خطة الاتصالات الرامية إلى تطوير هذا القطاع وتعزيز خدماته، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات التي تعترض مسيرته، ولا سيما في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.

من جهته، أثنى العلامة فضل الله على "الجهود التي يبذلها الدكتور سلام في سبيل تطوير هذا القطاع الحيوي"، مؤكداً" أهمية العمل على تعزيزه ضمن خطة واضحة، وإزالة العقبات التي تحول دون تحقيق أهدافه، لما يمثله من أهمية على مختلف الصعد الاقتصادية والاجتماعية والوطنية".

وأشاد ب"الجهود التي بذلت خلال فترة العدوان وبعده لإبقاء التواصل قائماً بين مختلف المناطق اللبنانية"، معتبراً أن "استمرار عمل هذا القطاع يشكل نوعاً من الصمود والتحدي في مواجهة الظروف الصعبة".

ودعا الدولة إلى" إيلاء قطاع الاتصالات الأولوية اللازمة، بعيداً من المناكفات السياسية والمزايدات، من خلال تأمين كل المقومات التي تضمن استمراريته وتطويره"، مشيراً إلى أن "المرحلة التي يمر بها لبنان حساسة وخطيرة، وتتطلب من الجميع التكاتف والتضافر لمواجهة المخاطر التي تحدق بالوطن، سواء كانت داخلية أم خارجية".

وأكد "ضرورة معالجة القضايا الخلافية بروحية الانفتاح والتفهم، بعيداً من التخوين أو عرقلة هذا الخيار أو ذاك"، مشدداً على أن المطلوب هو" توحيد الجهود من أجل حماية الوطن وتعزيز استقراره".

وتوجه إلى الجميع داعياً إلى "الابتعاد عن الخطاب المستفز والمتوتر الذي يزيد من حالة الاحتقان، وإلى تعزيز التواصل والانطلاق من القواسم المشتركة، من خلال حوار موضوعي ومسؤول".

كما دعا "الدولة إلى القيام بدورها في مختلف المجالات، والعمل على إشعار المواطن بوجودها من خلال خطوات عملية تلامس حاجاته وتخفف من معاناته".

وأبدى سماحته خشيته من انعكاس التطورات الخارجية على الوضع الداخلي، ولا سيما في ظل ما قد تلجأ إليه القوى المعنية من استخدام مختلف الأوراق التي تمتلكها، محذراً من أن لبنان يقف في قلب العاصفة.

وشدد على أن هذا الوطن لا يُبنى ولا يمكن حصره بمكوّن واحد، مؤكداً أن ما يصيب أي مكوّن سينعكس على الجميع، لأن اللبنانيين جميعاً في مركب واحد، وإذا غرق غرقوا جميعاً.
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