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لبنان

انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات.. وهكذا اوقفته القوى الامنية في صربا

Lebanon 24
02-11-2026 | 04:11
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انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات.. وهكذا اوقفته القوى الامنية في صربا
انتحل صفة عامل توصيلات لترويج المخدّرات.. وهكذا اوقفته القوى الامنية في صربا photos 0
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أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنه و‎في سياق المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورّطين بعمليات تهريب المخدّرات وتوقيفهم، توفرت معلومات لمكتب المخدّرات المركزي حول نشاط المدعو:
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ط. ي. (مواليد ١٩٨٨، لبناني)

في ترويج المخدّرات، منتحلاً صفة عامل توصيلات “دليفري” كغطاء.

بعد عمليات الرصد والمتابعة، تمكّنت إحدى دوريات المكتب المذكور من توقيفه بتاريخ 12-10-2026 في محلّة صربا.

وقد تبيّن، من خلال التحقيق، قيامه بتجارة المخدّرات عبر توزيع مادّة الكوكايين وحشيشة الكيف وباز الكوكايين على العديد من الزبائن، من محلّة الضبية الى محلّة جبيل، وذلك بمعاونة شخص آخر. كذلك تبيّن أنّه بحقّه يوجد مذكّرة توقيف غيابية بجرم تجارة مخدّرات، ومذكّرة توقيف غيابية بجرم ترويج عملة مزوّرة.

بالتحقيق معه اعترف بتجارة المخدّرات حيث يعمل لصالحه الخاصّ.

 أودع الموقوف المرجع المعنيّ لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختصّ، والعمل جارٍ لتوقيف جميع الأشخاص المتورّطين في القضيّة.
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