كركي: ضخّ السيولة للمستشفيات والأطبّاء مستمرّ

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أصدر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي د. بتاريخ 30/10/2026، 3 قرارات حملت الأرقام 568 و569و 570، قضى بموجبها بدفع سلفات ماليّة جديدة للمستشفيات والأطبّاء المتعاقدين مع الصندوق، بقيمة 351 مليار ل.ل.، تغطّي كلفة 4416 معاملة لمرضى مضمونين تلقّوا العلاج على حساب الضمان، تحوّل هذه الأموال إلى حسابات المستشفيات والأطبّاء خلال الأيّام القليلة .وبهذه الدفعة الجديدة، يرتفع مجموع السلفات الاستشفائيّة التي سدّدها الصندوق منذ مطلع العام إلى حوالي 6112 مليار ل.ل. ليرتفع إجمالي المدفوعات للقطاع الاستشفائي إلى حوالي 7400 مليار ل.ل. أي ما يعادل 83 مليون دولار أميركي، دون احتساب المبالغ التي سدّدت للمستشفيات التي لا تستفيد من نظام السلفات.وفي سياق متّصل، بشّر المدير العام أنّ مشاريع جديدة لزيادة التعرفات الاستشفائيّة والطبيّة، والمستلزمات الطبيّة والأدوية سوف تبصر النور قريبًا وسوف تشكّل القرارات المنتظرة خطوة إضافيّة ملموسة في مسار تحسين التغطية الصحيّة للمضمونين.ويختم د. كركي بالتأكيد أنّ العمل لا يتوقّف عند الجانب الصحّي، بل إنّ أمام الصندوق مجموعة من المشاريع الواعدة التي يجري العمل عليها على الصعد الصحّية والماليّة واللوجستيّة. فالضمان لن يكتفي بما وصل إليه، بل سيواصل تطوير آليّات عمله والاستفادة من أفضل التقنيات ووسائل التواصل والاتصال الحديثة، بما يسهّل وصول المضمون إلى خدماته ويختصر الوقت والإجراءات.