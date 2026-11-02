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لبنان

طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان حتى مساء الثلاثاء.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
02-11-2026 | 04:39
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طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان حتى مساء الثلاثاء.. اليكم التفاصيل
طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان حتى مساء الثلاثاء.. اليكم التفاصيل photos 0
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يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية، حتى مساء يوم الثلاثاء حيث  يتحول الى متقلب بسبب تأثيريسبؤيس منخفض جوي محدود الفعالية متمركز جنوب ايطاليا. ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من صباح يوم الخميس المقبل بمنخفض جوي اّخر مصدره البحر الأسود ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة يؤدي الى تساقط أمطار غزيرة أحياناً، عواصف رعدية ، رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. 
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين ثاني: طرابلس بين 14 و 23 م° ، بيروت 17 و25 م°  ، زحلة بين 8 و 20م°.
ويكون الطقس غداً قليل الغيوم اجمالاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية وانخفاضها في المناطق الجبلية والساحلية، ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من بعد الظهر فيتشكّل الضباب على المرتفعات، يتحول الطقس خلال الليل الى غائم  وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الشمالية والداخلية، كما تنشط الرياح.

الأربعاء:
غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع أن تشتدّ غزارتها ليل الأربعاء/ الخميس مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة. 

الخميس:
غائم اجمالاً مع انخفاض اضافي بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة خاصة خلال الفترة الصباحية، يتوقع حدوث بعض الانفراجات اعتباراً من بعد الظهر. يسيطر
 
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الحوض الشرقي

البحر الأسود

الشمالي

طرابلس

بيروت

الشمال

جوي ✊

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