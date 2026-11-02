بعد الإشكال بين الشرطة البلدية والصحافيين في فرون.. رئيس البلدية يوضح حقيقة ما حصل

Advertisement

أصدر رئيس بلدية فرون بياناً توضيحياً بشأن الإشكال الذي وقع بين عناصر الشرطة البلدية وعدد من الصحافيين، خلال زيارة وزيرة حنين السيد إلى البلدة في 1 تشرين الثاني 2026.وأوضح بزي أنه أعطى تعليماته إلى عناصر الشرطة البلدية والصحافيين بعدم استخدام الطريق نفسه الذي ستسلكه ، بهدف تنظيم حركة السير وتأمين مسار الزيارة، وتجنب الازدحام، نظراً إلى طبيعة البلدة الجغرافية الوعرة، ولا سيما بعد تدمير الجيش عدداً من المنازل والطرقات.وأشار إلى أن عدم بعض الصحافيين بهذه التعليمات أدى إلى وقوع الإشكال، نافياً أن يكون الشرطي البلدي المعني قد أشهر سلاحه أو أن يكون حصل أي اعتداء على الإعلاميين، خلافاً لما جرى تداوله.وأكد بزي أن الإجراءات المتخذة كانت تنظيمية وإدارية بحتة، ولم يكن الهدف منها منع الصحافيين من أداء دورهم أو المساس بحرية العمل الإعلامي، مشدداً على احترام البلدية الكامل للإعلاميين وحرصها على التعاون معهم.وفي ختام بيانه، نوّه بجهود موظفي البلدية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلدة، مشيراً إلى استمرار الاعتداءات في محيطها، ومعتبراً أن التركيز على هذه التحديات ومساعدة الأهالي أهم من الانشغال بإشكالات جانبية لا تخدم، بحسب تعبيره، سوى العدو والجهات الساعية إلى عرقلة بقاء السكان في الأماكن الآمنة التي وصلت إليها مساعدات الدولة.