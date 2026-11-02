عبر الجمع بين هندسة "فورد" والخبرة الصناعية لدى "توب كات".. "ANB" تُطلق شاحنات "فورد" في لبنان

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ومن خلال هذا التعاون، تسعى ANB إلى تطوير العلاقة مع مصنّعي الهياكل اللبنانيين، وتقديم حلول متكاملة جاهزة للعمل، مُهندَسة في لبنان، للقطاعات الحيوية في الاقتصاد من بينها ، ونقل المياه والمحروقات، والبناء، والخدمات اللوجستية. وتستند إلى الخبرة الصناعية الراسخة لدى "توب كات"، وتدعم في الوقت نفسه النسيج الصناعي اللبناني الأوسع.ويرتكز دخول ANB سوق الشاحنات الثقيلة على فريق متخصص مدرَّب وفق معايير شاحنات "فورد"، وخدمة ما بعد البيع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وقطع غيار مخزّنة محليًا، وسلسلة إمداد فعّالة.« تجمع شاحنات 'فورد' بين الأسعار التنافسية والجودة، مع ضمان شامل يغطي المسافات الطويلة، وخدمة ما بعد البيع على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومخزون محلي من قطع الغيار»، حسب مسؤول المركبات التجارية في ANB، شادي مغبغب. «إن فِرقنا المدرَّبة وخدمتنا على مدار الساعة وتوافر قطع الغيار تتيح لعملائنا إدارة عمليّاتهم بكل ثقة.»«يشكّل دخولنا سوق الشاحنات الثقيلة تطوّرًا طبيعيًا وتعبيرًا عن الثقة بإمكانات لبنان»، قال رئيس مجلس إدارة ANB، بوخاطر. «وعلى الرغم من التحديات، نؤمن بأن للقطاع الخاص دورًا حيويًا في الجمع بين هندسة عالمية المستوى، مثل شاحنات 'فورد'، وخبرة المصنّعين اللبنانيين، مثل 'توب كات'. وهذه هي الروح التي يقوم عليها شعار نبني أقوى معا.»«تمتلك الصناعة اللبنانية الخبرة والقدرات لتصميم وتصنيع هياكل تلبّي أكثر المعايير صرامة»، قال مؤسس "توب كات إندستريز" (TopCat Industries) ورئيسها التنفيذي، داني عبود. «إن الجمع بين حلولنا المصنّعة محليًا وهيكل قاعدة (شاسيه) من 'فورد' أثبت جدارته عالميًا يقدّم للشركات اللبنانية حلولًا عالية الجودة، مع الحفاظ على الخبرات الصناعية وفرص العمل. ونحن نفخر بهذا التعاون مع ANB.»استنادًا إلى أكثر من ستة عقود من الخبرة في المركبات التجارية الثقيلة، تُعدّ شاحنات "فورد" علامة راسخة على المستوى الدولي، وقد نال جرّارها F-MAX لقب "شاحنة العام الدولية 2019". وتشمل تشكيلتها فئات الجرّارات والطرق والورش الثقيلة، ومنها عائلة F-LINE، لتجمع بين المتانة والكفاءة التشغيلية والقيمة على المدى .التميّز الهندسي العالمي. التميّز الصناعي اللبناني. نبني أقوى معاً.