بري تابع الاوضاع والمستجدات خلال استقباله منصوري وعلوية والعريضي

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب الأول لحاكم وسيم منصوري حيث جرى عرض للأوضاع العامة لا سيما المالية والنقدية منها .الرئيس استقبل أيضا مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية وأعضاء مجلس إدارة المصلحة ، رئيس المجلس النيابي اضطلع من الوفد على أوضاع ومشاريع وخطط وبرامج عمل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني بما يتصل بمشاريع الري وتوليد الطاقة الكهرومائية وسبل حماية النهر من التلوث اضافة الى حجم الاضرار الناجمة عن العدوان الاسرائيلي .وبعد اللقاء تحدث مدير عام المصلحة الوطنية لنهر الليطاني سامي علوية قائلا : مجلس إدارة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تشرّف اليوم بزيارة دولة حيث جرى إطلاعه على التفاصيل المتعلقة بسير مشاريع المصلحة، لاسيما الاعتداءات اللي تعرض لها مشروع 800 بالمنطقة المحتلة .واضاف علوية : كما تم اطلاع دولته أيضا على سير المشاريع المتعلقة بتوليد الطاقة الكهرومائية وإنتاج الطاقة الكهرومائية للمصلحة وأهميته بالنسبة للمناطق الواقعة ضمن المغذّاة من محطتي الأولي وعبد العال ، اضافة لسير العمل بمشروع ري القاسمية و سير قرض البنك الدولي المتعلق بتأهيل معامل الليطاني.وتابع : طبعا كان هناك دعم من دولة الرئيس لضرورة حماية نهر الليطاني من التلوث ، وأيضا التأكيد على حماية مشاريع الليطاني من الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي تطاول المنشآت ومياه نهر الليطاني في الحوض الأدنى.وختم علوية : نحن اليوم مستمرون بخدمة الناس ومستمرون أيضا بتأمين خدمات الري والطاقة الكهرومائية لكل المناطق المستفيدة والمغذّاة رغم الظروف الصعبة ورغم التحديات الكبيرة .كما تابع الرئيس بري الاوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيل اعتداءاتها على القرى والبلدات الجنوبية اضافة لشؤون وطنية ، وذلك خلال لقائه الوزير السابق غازي العريضي.