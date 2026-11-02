1100 مبنى متصدّع في طرابلس.. "قنابل موقوتة" تهدّد السكان!

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نقيب المهندسين في الشمال شوقي كشف، عقب لقائه الرئيس ميقاتي في طرابلس، عن نتائج أولية لمسح هندسي أجرته النقابة بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وبلدية طرابلس، أظهر وجود نحو 1100 مبنى متصدّع في مختلف أحياء المدينة.والأخطر أن الدراسة حدّدت نحو 78 مبنى تستدعي حالتها الهدم العاجل، بعدما تبيّن أنها تشكّل خطراً فعلياً على حياة قاطنيها، فيما يحتاج أكثر من 600 مبنى إلى تدخّل سريع لتدعيم هياكلها ومنع انهيارها.وبحسب فتفت، جرى إنذار سكان المباني الخطرة بضرورة إخلائها، فيما هُدمت أربعة مبانٍ حتى الآن، مشدّداً على ضرورة توفير مراكز إيواء للعائلات المتضررة، ووضع حل حكومي جذري لهذه الأزمة.، دعا الرئيس ميقاتي الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات المتخذة خلال جلسة في شباط الماضي، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم لحماية السكان، ومؤيداً موقف رئيس الحكومة نواف سلام بشأن إعطاء الأولوية لحياة المواطنين.في المقابل، قدّم للهيئة العليا للإغاثة، العميد بسام النابلسي، معطيات أكثر تفصيلاً عن مراحل معالجة الملف، كاشفاً أن الفرق الهندسية عاينت أولياً أكثر من 800 مبنى، أُحيل نحو 160 منها إلى الهيئة لإجراء دراسات متخصصة، انتهت إلى توصيات بهدم نحو 57 مبنى.ويُظهر اختلاف الأرقام بين النقابة والهيئة أن هناك مستويات متعددة من التقييم، تبدأ بالمسح الأولي وتنتهي بالتقارير الهندسية التفصيلية، ما يعني أن المباني المصنّفة خطرة لا تتحوّل تلقائياً إلى قرارات هدم نهائية.وأوضح النابلسي عبر " " أن شركة "خطيب وعلمي" تتولى إعداد الدراسات الهندسية التفصيلية، بالاستناد عند الحاجة إلى فحوص الحديد والباطون والتربة، قبل رفع التوصيات إلى بلدية طرابلس، صاحبة صلاحية اتخاذ قرار الهدم أو الموافقة على التدعيم.بحسب النابلسي، لا تتوقف المشكلة عند اكتشاف الخطر، بل تمتد إلى صعوبات التنفيذ، ولا سيما رفض بعض السكان إخلاء منازلهم أو مطالبتهم بتدعيمها بدلاً من هدمها، إضافة إلى التعقيدات القانونية والإدارية المرتبطة بالأبنية التراثية. وأشار إلى أن معظم مباني طرابلس شُيّدت منذ عقود، وأن بعضها يعاني مخالفات إنشائية وأحمالاً إضافية، فضلاً عن مشكلات تسرب المياه والرطوبة التي قد تؤثر في سلامة الأساسات.ووصف النابلسي بعض الأبنية بأنها أشبه بـ"قنابل موقوتة"، مؤكداً أن الهدم ليس هدفاً بحد ذاته، بل إجراء تفرضه اعتبارات السلامة العامة.وفي الجانب الإنساني، كشف النابلسي أن الهيئة العليا للإغاثة دفعت بدلات إيواء لأكثر من 1800 عائلة ضمن نطاق اتحاد بلديات الفيحاء، في محاولة للتخفيف من تداعيات الإخلاء، لكن الأزمة تتجاوز المساعدات المالية المؤقتة، إذ تبرز الحاجة إلى حلول مستدامة تشمل صيانة الأبنية القديمة ومراقبتها دورياً، وإقرار التشريعات التي تنظّم مسؤوليات التدعيم والصيانة.