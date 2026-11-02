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لبنان

في الجنوب.. مطالبات بـ"اعفاءات" من الضرائب

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
02-11-2026 | 07:59
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في الجنوب.. مطالبات بـاعفاءات من الضرائب
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علم "لبنان24" أن فاعليات ومرجعيات في منطقة العرقوب ومناطق مجاورة لها في جنوب لبنان طالبت جهات رسمية بإقرار إعفاءات من الضرائب وفواتير المياه والكهرباء، أسوة بمناطق أخرى استفادت من إجراءات مماثلة، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تعزيز صمود السكان في القرى المتأثرة بالحرب والاعتداءات الإسرائيلية.
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وقال مرجع رسمي في المنطقة لـ"لبنان24" إن المطالبات تتركز على ضرورة شمول سكان العرقوب والمناطق المجاورة بالإعفاءات، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل أحد أشكال الدعم المباشر للأهالي، وتخفف عنهم الأعباء المالية والمعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

وأوضح المرجع أن أهمية هذه الإعفاءات لا تقتصر على الجانب المادي، بل تتعداه إلى إشعار السكان بأن الدولة تقف إلى جانبهم ولم تتخلَّ عنهم، خصوصاً أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في تشجيع الأهالي على البقاء في بلداتهم وقراهم وعدم مغادرتها.

وأشار إلى أن الإعفاءات المطلوبة تمثل عاملاً من عوامل تعزيز الصمود، لا سيما أن الأوضاع الأمنية في المنطقة لا تزال غير مستقرة بفعل استمرار الخروقات الإسرائيلية والعمليات العسكرية المفاجئة، فضلاً عن المخاوف من تجدد التصعيد واتساع نطاق الحرب، ما يفرض، بحسب المرجع، اتخاذ إجراءات استثنائية تساعد السكان على الاستمرار في مناطقهم.
المصدر: خاص "لبنان24"
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