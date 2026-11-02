رجي وراب يوقّعان اتفاق مقرّ ممثلية المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

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وقّع والمغتربين يوسف رجي والمديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) السيدة سوزان راب "الاتفاق بين حكومة والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بشأن وضع ممثلية المركز في "، في خطوة تهدف إلى إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون بين الجانبين في مجال حوكمة الهجرة.وأكد الوزير رجي في كلمته أن" الاتفاقية تشكّل دليلاً إضافياً على لبنان بمواصلة تعزيز علاقات الصداقة مع المركز، وإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في مجال حوكمة الهجرة".واستعرض مسار هذا التعاون الذي بدأ باتفاقية أولى وُقّعت في 11 آذار 2002، تلتها مذكرة تفاهم في 10 تشرين الثاني 2022، وهو العام الذي انضم فيه لبنان إلى مجلس .وشدد على" إيمان لبنان الراسخ بضرورة ضمان هجرة آمنة ومنظّمة ونظامية، والحفاظ على الدور البنّاء للمهاجرين، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وحقوق الإنسان"، محذّراً من أن "الإخفاق في ذلك يؤدي إلى تداعيات سلبية متتالية بدل الاستفادة من الفرص التي تتيحها الهجرة". ووصف المركز بأنه" منظمة دولية رائدة تقودها وتكرّس جهودها لإيجاد حلول عملية وفعّالة لإدارة الهجرة".وأكد "التزام لبنان بترسيخ الشراكات المؤسسية القائمة في إطار معهد التدريب التابع لبرنامج MCP Med"، مشيراً إلى أن" لبنان يسجّل أعلى عدد من المدرّبين المعتمدين، ويتطلع إلى بناء جسر مباشر يتيح للخبراء والمؤسسات والمواطنين اللبنانيين الانخراط في المبادرات العالمية المعنية بالهجرة".من جهتها اكدت المديرة العامة ل ICMPD أن "اتفاقية الدولة المضيفة التي تم توقيعها توفّر أساساً جوهرياً لضمان استمرارية وجود المنظمة وعملها، وستمكن مكتب من العمل بفعالية داخل الدولة المضيفة ولخدمتها، فضلاً عن إطلاق برامج أوسع نطاقاً وأطول أمداً، بطريقة منسّقة ومتكاملة".واعتبرت راب أن "هذه الاتفاقية ليست فقط محطة مهمة في مسيرة المنظمة، بل أيضاً مسؤولية عملية تقع على عاتق كل فريق العمل، في وضع كل خبراته في خدمة الجمهورية بصورة أكثر رسوخاً وفاعلية".وفي الختام، قدّمت المديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة درعًا تقديرية إلى الوزير رجي.