بينهم رئيس عصابة.. سلسلة توقيفات للجيش في مختلف المناطق اللبنانية

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صدر عن ، البيان الآتي:"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق ، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.- دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث – وتوقيف المواطن (ت.ز.) لدخوله إلى مدافن البلدة وإحداثه أضرارًا فيها وسرقة محتوياتها.- دهم منزل مطلوب في منطقة – وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.- توقيف 99 سوريًّا في مناطق وادي خالد والعبودية – عكار ومشاريع القاع – بعلبك، وعند حاجز شدرا – عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.كما دهمت وحدة من الجيش منزل المطلوب (م.ع.) في منطقة المجدل – عكار وأوقفته لإطلاقه النار. وضبطت داخله كمية من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.كذلك أوقفت وحدة أخرى المطلوب (و.ز.) في منطقة الليلكي – لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار، اعتداء على مواطنين، فرض خوات، نصب واحتيال على أشخاص.سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف المختص".