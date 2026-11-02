بينهم رئيس عصابة.. سلسلة توقيفات للجيش في مختلف المناطق اللبنانية

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه
، البيان الآتي:
"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية
، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:
-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل
لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.
-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل
وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.
- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار
لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.
- دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث – بعلبك
وتوقيف المواطن (ت.ز.) لدخوله إلى مدافن البلدة وإحداثه أضرارًا فيها وسرقة محتوياتها.
- دهم منزل مطلوب في منطقة التبانة
– طرابلس
وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.
- توقيف 99 سوريًّا في مناطق وادي خالد والعبودية – عكار ومشاريع القاع – بعلبك، وعند حاجز شدرا – عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.
كما دهمت وحدة من الجيش منزل المطلوب (م.ع.) في منطقة المجدل – عكار وأوقفته لإطلاقه النار. وضبطت داخله كمية من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.
كذلك أوقفت وحدة أخرى المطلوب (و.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا
لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار، اعتداء على مواطنين، فرض خوات، نصب واحتيال على أشخاص.
سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء
المختص".