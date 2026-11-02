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لبنان

بينهم رئيس عصابة.. سلسلة توقيفات للجيش في مختلف المناطق اللبنانية

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:06
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بينهم رئيس عصابة.. سلسلة توقيفات للجيش في مختلف المناطق اللبنانية
بينهم رئيس عصابة.. سلسلة توقيفات للجيش في مختلف المناطق اللبنانية photos 0
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صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان الآتي:

"نفذت وحدات من الجيش تدابير أمنية في مختلف المناطق اللبنانية، شملت عمليات دهم وإقامة حواجز ظرفية لملاحقة المخلين بالأمن ومكافحة الاتجار بالمخدرات وتهريب الأشخاص، وأوقفت بنتيجتها 5 مواطنين و99 سوريًّا وفقًا لما يلي:
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-توقيف المواطنَين (ع.ف.) و(ع.ش.) في بلدة برعشيت – بنت جبيل لإطلاقهما النار خلال مراسم تشييع، وضبط مسدس وذخائر حربية في حوزتهما.

-دهم منزل المواطن (ح.ح.) في بلدة الجميجمة – بنت جبيل وتوقيفه لإطلاقه النار، وضبط سلاح حربي في حوزته.

- توقيف المواطن (ج.ا.) عند حاجز حنيدر – عكار لقيامه بأعمال التهريب. وضُبط مسدس حربي وكمية من الذخائر في حوزته.

- دهم منازل مطلوبين في بلدة الحدث – بعلبك وتوقيف المواطن (ت.ز.) لدخوله إلى مدافن البلدة وإحداثه أضرارًا فيها وسرقة محتوياتها.

- دهم منزل مطلوب في منطقة التبانةطرابلس وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.

- توقيف 99 سوريًّا في مناطق وادي خالد والعبودية – عكار ومشاريع القاع – بعلبك، وعند حاجز شدرا – عكار لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية، وتجولهم دون أوراق قانونية.

 كما دهمت وحدة من الجيش منزل المطلوب (م.ع.) في منطقة المجدل – عكار وأوقفته لإطلاقه النار. وضبطت داخله كمية من المخدرات، إضافة إلى أسلحة وذخائر حربية.

كذلك أوقفت وحدة أخرى المطلوب (و.ز.) في منطقة الليلكي – بعبدا لارتكابه جرائم مختلفة: تأليف عصابة مسلحة تنشط في أعمال السلب والسرقة بقوة السلاح، إطلاق نار، اعتداء على مواطنين، فرض خوات، نصب واحتيال على أشخاص.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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قيادة الجيش - مديرية التوجيه

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