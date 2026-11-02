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لبنان

مجلس إدارة كهرباء لبنان: متابعة التحصيل ستستمر حتى تسديد كامل المتأخرات

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:39
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مجلس إدارة كهرباء لبنان: متابعة التحصيل ستستمر حتى تسديد كامل المتأخرات
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أصدر مجلس إدارة كهرباء لبنان البيان الاتي:

"عطفا على البيان الصادر صباح اليوم، وتنفيذا لقرار مجلس الإدارة، باشرت الفرق المختصة قطع التيار الكهربائي عن الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات المتخلفة عن تسديد مستحقاتها أو مراجعة المؤسسة لتسوية أوضاعها، وذلك وفقا للوائح المنقّحة والمسلمة من الإدارة إلى المديريات المعنية.
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على أثر ذلك، تواصل عدد كبير من الجهات المعنية مع المؤسسة لتسوية أوضاعها، وسدد دفعات من المستحقات المتوجبة عليه، مع تقديم تعهدات خطية بجدولة المبالغ المتبقية وتسديدها على دفعات شهرية. في المقابل، لم تبادر جهات أخرى إلى أي تسديد.

لذا توضح المؤسسة أن إعادة التغذية اقتصرت على الجهات التي سددت جزءا من مستحقاتها وتعهّدت خطيا بتسديد المبالغ المتبقية على دفعات شهرية. كما تعهّدت جميع الجهات التي تواصلت مع المؤسسة بتسديد فواتير استهلاكها المقبلة شهريا وبانتظام، تفاديا لتراكم مستحقات جديدة.

هذا ويؤكد مجلس الإدارة أن هذا الملف سيبقى مفتوحا، وأن متابعة التحصيل ستستمر حتى تسديد كامل المتأخرات، على أن يُعاد قطع التيار الكهربائي عن أي جهة تتخلف عن الالتزام بالتسويات أو عن تسديد فواتيرها الجارية.

كما يشدد المجلس على أن هذه الإجراءات ليست موجهة ضد الدولة أو أي من مؤسساتها، بل تندرج في صلب واجباته في تحصيل مستحقات المؤسسة والحفاظ على المال العام.

كذلك، يهيب بالإدارات والمؤسسات المعنية المبادرة إلى الوفاء بالتزاماتها، باعتبار تسديد بدل استهلاك الكهرباء من أبسط الموجبات البديهية التي يُفترض الالتزام بها تلقائياً. 

ان مجلس الادارة يبدي استغرابه للضجة التي رافقت تطبيق إجراء يندرج ضمن أبسط مسؤولياته وواجباته.

كما يشكر الإدارات والمؤسسات التي تجاوبت، ووسائل الإعلام كافة التي واكبت هذه الخطوة، ويؤكد مواصلة جهوده لضمان استمرارية مؤسسة كهرباء لبنان واستدامتها المالية، والعمل على زيادة الإنتاج وساعات التغذية الكهربائية.

لذلك اقتضى التوضيح".
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