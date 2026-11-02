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لبنان

البزري اكد حل أزمة التغذية الكهربائية لمحطات المياه في صيدا ومنطقتها

Lebanon 24
02-11-2026 | 09:54
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البزري اكد حل أزمة التغذية الكهربائية لمحطات المياه في صيدا ومنطقتها
البزري اكد حل أزمة التغذية الكهربائية لمحطات المياه في صيدا ومنطقتها photos 0
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بعد المُتابعة الحثيثة والاتصالات التي أجراها النائب الدكتور عبد الرحمن البزري مع الجهات المعنية، تمّ التوصّل إلى حل مبدئي لمشكلة التغذية الكهربائية لمحطات المياه في صيدا ومنطقتها، وذلك من خلال اتصالاته مع وزير الطاقة والمياه الموجود خارج البلاد ومستشاره، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الدكتور نسيب ناصر ورئيس مصلحة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر.
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وأشار البزري إلى "أن الاتصالات أفضت إلى التفاهم على إعادة الأمور إلى نصابها، والموافقة على اعتماد آلية مبدئية لمعالجة مسألة المستحقات المالية المترتبة لمؤسسة كهرباء لبنان لدى مصلحة مياه لبنان الجنوبي، بما يُساهم في انتظام التغذية الكهربائية لمحطات المياه وضمان استمرار تشغيلها. مؤكداً أن هذا الحل يُجنّب المواطنين عناء انقطاع الكهرباء عن محطات المياه، وما قد يترتب عليه من توقف التغذية المائية وانعكاساتها السلبية على حياتهم اليومية".

وشكر البزري سرعة تجاوب المعنيين مع الاتصالات التي أجريت معهم وتفهمهم للواقع الدقيق الذي يعاني منه المواطنون.
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