تضارب بالأيدي.. ماذا أعلنت الجمارك عن "إشكال معبر المصنع"؟

صدر عن البيان الآتي:

Advertisement

بتاريخ اليوم، الاثنين ٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦، وقع خلاف عند معبر المصنع الحدودي مع بين مراقب اول في دائرة جمرك المصنع وأحد معقبي المعاملات الجمركية على أثر رفض هذا الأخير تسديد الرسوم المطالب بها،وقد تطوّر الخلاف إلى مشادّة كلامية، أعقبتها محاولة المخلّص الاعتداء على موظف ، ما أدّى إلى تعارك وتضارب بالأيدياتخذت إجراءات فورية لتوقيف المخلص الجمركي عن العمل.وتم احالة الموضوع إلى العسكرية، التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات ما جرى وتحديد المسؤوليات، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق المقتضى.وتؤكّد أنّ الاعتراض على القيم والرسوم الجمركية يُمارَس عبر الأصول القانونية، وأنّ الاعتداء على موظفيها أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض، وهي ستتابع هذه القضية أمام المختص.