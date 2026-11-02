لقاء جمع اللقاء الديمقراطي والقوات والتقدمي أكد مرجعية الطائف

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عُقد في المجلس النيابي اجتماع بين نواب من "اللقاء " و" "، خُصّص للبحث في العلاقات بين و"القوات"، وتبادل وجهات النظر بشأن المشتركة والملفات التي تشهد تباينًا بين الفريقين.وشارك في الاجتماع عن "اللقاء الديمقراطي" النواب وبلال عبدالله وراجي السعد، وعن "القوات " النواب ملحم رياشي وجورج عقيص ونزيه متى.وأكّد الطرفان، وفق بيان "للقاء الديموقراطي"، "أهمية صون المصالحة وحفظ السلم الأهلي والتمسّك باتفاق وتعزيز سلطة كافة أراضيها، باعتبارها قضايا مشتركة تجمع الفريقين.كما تناول الحوار المسائل الخلافية، وعرض الجانبان وجهات نظرهما حيالها.وخلال الاجتماع، شدّد نواب "اللقاء الديمقراطي" على أن اتفاق الطائف يشكّل المرجعية في علاقات الداخلية ومواقفه المرتبطة بالخارج، مذكرين بأن الطائف ينصّ على وحدة وعلى اتفاقية الهدنة.