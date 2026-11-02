تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لقاء جمع "اللقاء الديمقراطي" و"القوات" و"التقدمي" أكد مرجعية الطائف

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:06
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لقاء جمع اللقاء الديمقراطي والقوات والتقدمي أكد مرجعية الطائف
لقاء جمع اللقاء الديمقراطي والقوات والتقدمي أكد مرجعية الطائف photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُقد في المجلس النيابي اجتماع بين نواب من "اللقاء الديمقراطي" و"القوات اللبنانية"، خُصّص للبحث في العلاقات بين الحزب التقدمي الاشتراكي و"القوات"، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا المشتركة والملفات التي تشهد تباينًا بين الفريقين.
Advertisement



وشارك في الاجتماع عن "اللقاء الديمقراطي" النواب وائل أبو فاعور وبلال عبدالله وراجي السعد، وعن "القوات اللبنانية" النواب ملحم رياشي وجورج عقيص ونزيه متى.



وأكّد الطرفان، وفق بيان "للقاء الديموقراطي"، "أهمية صون المصالحة وحفظ السلم الأهلي والتمسّك باتفاق الطائف وتعزيز سلطة الدولة على كافة أراضيها، باعتبارها قضايا مشتركة تجمع الفريقين.كما تناول الحوار المسائل الخلافية، وعرض الجانبان وجهات نظرهما حيالها.



وخلال الاجتماع، شدّد نواب "اللقاء الديمقراطي" على أن اتفاق الطائف يشكّل المرجعية في علاقات الحزب التقدمي الاشتراكي الداخلية ومواقفه المرتبطة بالخارج، مذكرين بأن الطائف ينصّ على وحدة لبنان وعلى اتفاقية الهدنة.
مواضيع ذات صلة
لقاء تشاوري بين نواب "اللقاء الديمقراطي" و"الجمهورية القوية" استعرض الأوضاع العامة
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أنباء متضاربة عن" لقاء انقرة" و"حزب الله" المستفيد الأكبر
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
حراك انتخابي بين "الاشتراكي" و"الديمقراطي اللبناني"
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24
لقاء تشاوري جمع نقيب المحامين ومي الخليل مع وفد من جمعية "بيروت ماراتون"
lebanon 24
Lebanon24
02/11/2026 19:58:55 Lebanon 24 Lebanon 24

الحزب التقدمي الاشتراكي

القوات اللبنانية

وائل أبو فاعور

الحزب التقدمي

الديمقراطي

الدولة على

أبو فاعور

الاشتراكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:44 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:18 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:04 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:00 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:55 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-11-01 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-11-02
Lebanon24
12:44 | 2026-11-02
Lebanon24
12:18 | 2026-11-02
Lebanon24
12:04 | 2026-11-02
Lebanon24
12:00 | 2026-11-02
Lebanon24
11:50 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24