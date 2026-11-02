لقاء جمع اللقاء الديمقراطي والقوات والتقدمي أكد مرجعية الطائف

عُقد في المجلس النيابي اجتماع بين نواب من "اللقاء الديمقراطي
" و"القوات اللبنانية
"، خُصّص للبحث في العلاقات بين الحزب التقدمي الاشتراكي
و"القوات"، وتبادل وجهات النظر بشأن القضايا
المشتركة والملفات التي تشهد تباينًا بين الفريقين.
وشارك في الاجتماع عن "اللقاء الديمقراطي" النواب وائل أبو فاعور
وبلال عبدالله وراجي السعد، وعن "القوات اللبنانية
" النواب ملحم رياشي وجورج عقيص ونزيه متى.
وأكّد الطرفان، وفق بيان "للقاء الديموقراطي"، "أهمية صون المصالحة وحفظ السلم الأهلي والتمسّك باتفاق الطائف
وتعزيز سلطة الدولة على
كافة أراضيها، باعتبارها قضايا مشتركة تجمع الفريقين.كما تناول الحوار المسائل الخلافية، وعرض الجانبان وجهات نظرهما حيالها.
وخلال الاجتماع، شدّد نواب "اللقاء الديمقراطي" على أن اتفاق الطائف يشكّل المرجعية في علاقات الحزب التقدمي الاشتراكي
الداخلية ومواقفه المرتبطة بالخارج، مذكرين بأن الطائف ينصّ على وحدة لبنان
وعلى اتفاقية الهدنة.