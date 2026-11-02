الصدي شارك في مؤتمر ومعرض "أبوظبي الدولي للبترول – أديبك".. وبحث مع ممثّلي Chevron في مجال استكشاف النفط والغاز

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عقد والمياه جو الصدي سلسلة اجتماعات مكثفة، في إطار مشاركته في مؤتمر ومعرض "أبوظبي الدولي للبترول – أديبك"، عقب حضوره الحفل الافتتاحي.والتقى الصدي نظيره وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل المزروعي، وبحثا في سبل التعاون في مجال الطاقة بين والإمارات.وبحث الصدي مع ممثّلي شركة Chevron في مجال استكشاف وفرص الاستكشاف في المياه البحرية ، وحض الشركة على المشاركة في هذا القطاع.وكذلك، عقد اجتماعاً مع Arcius، وهي إئتلاف شركتي BP وXRG، للبحث في فرص التعاون في مجال استكشاف والغاز في لبنان، على أن يتابع الفريق التقني اللقاءات لعرض الفرص المتاحة واستقطاب الشركة للمشاركة في أنشطة الاستكشاف في المياه البحرية اللبنانية.كما كانت للصدي اجتماعات مع شركتَي Siemens وGE، اطّلع خلالها على أحدث التطوّرات في صناعة التوربينات ، وإمكانات الاستفادة منها في تطوير قطاع الكهرباء في لبنان ورفع كفاءته.وعقد الصدي اجتماعاً مع شركة UCC لمتابعة المقدّم إلى لبنان في قطاع الطاقة والتقدّم المحرز في المباحثات في شأنه، تمهيداً للجولة الرابعة من المفاوضات التي ستُعقد الخميس والجمعة المقبلين، في 5 و6 تشرين الثاني.