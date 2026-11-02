الحجار زار المفتشية العامة لقوى الأمن واطلع على سير العمل فيها ومهامها

زار والبلديات المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على سير العمل فيها والمهام التي تضطلع بها، لا سيما لجهة متابعة الشكاوى والتحقيق فيها، ومراقبة الخدمة والانضباط في مختلف القُطعات والوحدات، بالتنسيق مع ، بما يعزز المساءلة ويرسخ حسن الأداء المؤسسي.



كما اطلع على عمل قسم حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به في متابعة الملفات ذات الصلة.

زار وزير الداخلية والبلديات أحمد المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على سير العمل فيها والمهام التي تضطلع بها، لا سيما لجهة متابعة الشكاوى والتحقيق فيها، ومراقبة حسن سير الخدمة والانضباط في مختلف القُطعات والوحدات، بالتنسيق مع لقوى الأمن الداخلي، بما يعزز المساءلة ويرسخ حسن الأداء المؤسسي. كما اطلع على عمل قسم حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به في متابعة الملفات ذات الصلة. — والبلديات (@MOIM_Lebanon) November 2, 2026 Advertisement