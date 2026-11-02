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لبنان

الحجار زار المفتشية العامة لقوى الأمن واطلع على سير العمل فيها ومهامها

Lebanon 24
02-11-2026 | 10:48
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الحجار زار المفتشية العامة لقوى الأمن واطلع على سير العمل فيها ومهامها
الحجار زار المفتشية العامة لقوى الأمن واطلع على سير العمل فيها ومهامها photos 0
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زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على سير العمل فيها والمهام التي تضطلع بها، لا سيما لجهة متابعة الشكاوى والتحقيق فيها، ومراقبة حسن سير الخدمة والانضباط في مختلف القُطعات والوحدات، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بما يعزز المساءلة ويرسخ حسن الأداء المؤسسي.

كما اطلع على عمل قسم حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به في متابعة الملفات ذات الصلة.
 
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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