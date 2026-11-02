الحجار زار المفتشية العامة لقوى الأمن واطلع على سير العمل فيها ومهامها

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على سير العمل فيها والمهام التي تضطلع بها، لا سيما لجهة متابعة الشكاوى والتحقيق فيها، ومراقبة حسن سير الخدمة والانضباط في مختلف القُطعات والوحدات، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بما يعزز المساءلة ويرسخ حسن الأداء المؤسسي.
كما اطلع على عمل قسم حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به في متابعة الملفات ذات الصلة.— وزارة الداخلية والبلديات اللبنانية (@MOIM_Lebanon) November 2, 2026
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار المفتشية العامة لقوى الأمن الداخلي، حيث اطلع على سير العمل فيها والمهام التي تضطلع بها، لا سيما لجهة متابعة الشكاوى والتحقيق فيها، ومراقبة حسن سير الخدمة والانضباط في مختلف القُطعات والوحدات، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بما يعزز المساءلة ويرسخ حسن الأداء المؤسسي.
كما اطلع على عمل قسم حقوق الإنسان، والدور الذي يقوم به في متابعة الملفات ذات الصلة.